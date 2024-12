EMÍLIA CORRÊA ANUNCIA O NOME DO DELEGADO PAULO MÁRCIO PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

A prefeita eleita de Aracaju, Emilia Corrêa (PL) usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira (06), para anunciar o nome do delegado Paulo Marcio, para o cargo de Controlador Geral do Município.

Em sua pagina no Instagram, Emilia disse que “Dando continuidade à apresentação do nosso secretariado, tenho a alegria de anunciar para o cargo de Controlador Geral do município de Aracaju, o amigo @delegado.paulomarcio”.

Paulo Marcio é o sexto nome anunciado pela prefeita eleita para compor o seu secretariado.

Emilia disse que “trata-se de um profissional altamente gabaritado, que dará segurança à nossa gestão numa pasta extremamente importante, responsável pela regularidade das contas e a boa execução do orçamento, entre outras ações”.

Paulo Márcio é bacharel em Direito pela UFS; pós-graduado em Direito Penal e Direito Processual Penal pela Estácio de Sá; pós-graduado em gestão estratégica em Segurança Pública pela UFS. É delegado da Polícia Civil há 25 anos, onde ocupou o cargo de delegado geral e corregedor geral.

Foto redes sociais