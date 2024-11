Nesta segunda-feira, 4 de novembro, às 15h, a prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), estará no gabinete do atual prefeito Edvaldo Nogueira, localizado no Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos, para formalizar a entrega do ofício com os nomes que irão compor sua equipe de transição.

O ato marca o início do processo de transição administrativa para a nova gestão municipal, que tomará posse em janeiro de 2025.