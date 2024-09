Emília assina Compromisso e destaca importância dos hospitais filantrópicos

Emília Corrêa (PL) reafirmou seu compromisso com a saúde pública ao assinar a Carta-Compromisso com a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Sergipe (Federase). Em encontro realizado com a diretora jurídica da entidade, Marcela Pithon Carvalho, a candidata a prefeita destacou a importância de uma gestão municipal que seja parceira das entidades filantrópicas.

Enquanto vereadora, Emília destinou cerca de R$ 900 mil em emendas parlamentares para os hospitais Cirurgia, São José e Santa Isabel. “Essas instituições desempenham um papel crucial no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em Aracaju, oferecendo serviços de qualidade que muitas vezes preenchem lacunas deixadas pela rede pública”, salientou.

A Carta-Compromisso assinada por Emília reflete a preocupação com a situação crítica da saúde pública em Aracaju e no país. Nos últimos anos, o subfinanciamento do Sistame Único de Saúde, somado ao sucateamento das instituições, tem agravado a precariedade do atendimento à população. Os hospitais filantrópicos, responsáveis por mais de 50% dos atendimentos do SUS no Brasil, têm enfrentado desafios imensos para manter o padrão de qualidade e acessibilidade dos serviços.

Emília, ao assinar a carta, comprometeu-se a prestigiar e fortalecer essas instituições, começando pela nomeação de profissionais técnicos e experientes na área da saúde pública, garantindo a continuidade e eficácia dos serviços prestados. Ela ainda enfatiza que o baixo financiamento das ações e serviços do SUS é um dos principais responsáveis pela crise enfrentada pelos hospitais filantrópicos, que acumulam dívidas e enfrentam o risco de sucateamento.

A candidata destaca que, como prefeita de Aracaju, terá um novo olhar para essas entidades e seus colaboradores, reconhecendo a importância estratégica dos hospitais filantrópicos para a saúde pública de Sergipe. “A Carta-Compromisso define a visão de construir um sistema de saúde inclusivo e sustentável, que amplie o acesso aos serviços para as populações carentes e vulneráveis. Estou aqui, reafirmando, o meu compromisso em transformar a saúde pública de Aracaju, promovendo parcerias eficazes com as instituições filantrópicas e garantindo um atendimento de qualidade para todos”, disse Emília.

Por Ascom/Coligação “Por Uma Nova Aracaju”