EMILIA CORRÊA AVISA: “NÃO ACEITO DESCASO COM O POVO”; COLETA DE LIXO DEVERÁ SER NORMALIZADA ATÉ A SEXTA

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), usou as redes sociais na noite desta terça-feira (13), para informar que a coleta de lixo na capital deverá ser normalizada até sexta-feira (16). “Aracaju não pode ser refém de empresa que não cumpre com sua parte. Não aceito descaso com o povo e vou até o fim pra garantir que os serviços públicos sejam prestados com respeito e dignidade”, afirmou.

A prefeita informou ainda que cerca de 60% do serviço já foi restabelecido, e a previsão é que a operação volte ao normal nos próximos dias. “Me reuni esta semana com a equipe da Emsurb para entender a fundo a situação e acelerar a solução. Já temos cerca de 60% da cidade com a coleta normalizada. A previsão é que até sexta, 16, 100% da operação volte ao normal”, afirmou Emília.

Ainda em sua postagem a prefeita disse que “pra minimizar os danos, a Emsurb redesenhou o cronograma e reforçou a coleta em áreas mais afetadas, como as zonas Sul e Norte”, disse.

Para Emilia, “a licitação da coleta de lixo é prioridade e será o caminho pra resolver, de forma definitiva, essa dependência que só prejudica a cidade”, disse a prefeita.

A prefeita concluiu afirmando que a gestão municipal está com todos os pagamentos em dia, tendo repassado mais de R$ 8,4 milhões à empresa pelos serviços prestados entre fevereiro e abril.