Emília Corrêa cumprimenta os Defensores Públicos pelo Dia 19 de Maio

A vereadora e pré-candidata à prefeitura de Aracaju, Emilia Corrêa, usou as redes sociais neste domingo, para cumprimentar os Defensores Públicos, pelo 19 de maio, Dia do (a) Defensor (a) Público (a).

Em sua página no Instagram, Emilia disse que “este 19 de maio, Dia do (a) Defensor (a) Público (a), é também uma oportunidade para reforçar o trabalho da Defensoria Pública na promoção dos direitos humanos e no acesso gratuito da população à Justiça”.

Emilia concluiu dizendo que “durante 33 anos da minha vida, essa foi a minha trincheira em defesa dos mais necessitados. Neste dia, a minha homenagem a todos os homens e mulheres que fazem deste sacerdócio a sua razão de vida”.