EMÍLIA CORRÊA DESTACA CRECHES COMO PRIORIDADE E CRITICA GASTOS DO ATUAL GOVERNO COM PROPAGANDA

Na sessão desta terça-feira (11), a prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), utilizou o grande expediente da Câmara Municipal para abordar questões cruciais relacionadas à administração pública, com foco especial na necessidade de melhorar o atendimento nas creches da cidade.

Emília enfatizou que uma de suas principais prioridades será enfrentar o déficit no acesso à educação infantil e buscar soluções inspiradoras como o modelo de gestão observado na creche do SESC do bairro Siqueira Campos, mantida pela Fecomércio.

A vereadora relatou a visita realizada à unidade na manhã de hoje e destacou a qualidade da estrutura e do atendimento oferecido. “A creche da Fecomércio é uma inspiração para a nossa cidade. Com mobiliário adequado para as crianças e cuidados exemplares, mostra que é possível fazer diferente. Estamos analisando muitas coisas, e uma das mais urgentes é a questão das creches. Hoje, há uma fila anunciada de mais de 2 mil crianças aguardando vagas, mas sabemos que esse número é muito maior”, pontuou.

Ela também criticou o padrão atual das creches e das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em Aracaju, classificando a situação como preocupante. “Os padrões das UBSs estão terríveis. A nossa gestão vai trabalhar para mudar isso. Não queremos que as coisas continuem do jeito que estão”, reforçou.

Diálogo com o Legislativo

Emília também destacou a importância de contar com o apoio da Câmara Municipal na implementação de políticas públicas que beneficiem a população. “Muita coisa depende do entendimento desta casa. Vamos buscar um trânsito favorável que seja em prol da população e não apenas para a gestão. Desde a campanha, temos um olhar focado nas necessidades reais da cidade, e continuamos caminhando com responsabilidade”, afirmou.

Críticas à gestão atual

A prefeita eleita aproveitou a oportunidade para criticar o uso de recursos públicos em campanhas publicitárias da atual administração, que está em seus últimos dias. “Estou vendo propagandas desse governo sendo veiculadas, e isso me parece fora de contexto. Faltam poucos dias para a gestão terminar, e esse dinheiro poderia ser canalizado para ações que realmente beneficiem a população ou até mesmo deixado para que a próxima gestão utilize de forma mais eficiente”, argumentou.

Emília finalizou reiterando seu compromisso em oferecer uma administração pautada em transparência e responsabilidade, prometendo uma gestão próxima do povo e comprometida com a melhoria da qualidade de vida dos aracajuanos. “Estamos na fase de transição e, apesar de o processo ser superficial em alguns pontos, estamos atentos. Temos uma oportunidade de fazer diferente, e é isso que queremos mostrar para a população.”

Por Ascom/ Emília Corrêa – Foto: Gilton Rosas