Emília Corrêa diz ao ex-deputado Arthur do Val que Xenofobia é crime e será tratado na justiça

O ex-deputado federal paulista, Arthur do Val usou as redes sociais, para criticar a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), pelas emendas anunciadas no show de Safadão que aconteceu dia 28 de junho no Forró Caju. Arthur diz que o artista é de baixa qualidade e acusou o uso do dinheiro público fazendo as pessoas de otárias, é prática do Nordeste.

O ex-deputado paulista foi mais abrangente nas críticas contundentes contra Sergipe, que o acusou de ser o “Estado que mais recebe Bolsa Família, o analfabetismo é 12% maior que o do Brasil, é um dos 10 Estados com maior número de homicídios, e e que as pessoas mal têm saneamento básico e que as pessoas morrem nas empobrecido mãos de facções”.

As palavras do ex-deputado não condizem com as atividades e comportamento da cúpula administrativa e política do Estado, que deu a Arthur respostas claras e objetivas de como funciona o Estado de Sergipe, dentro de critérios rígidos de controle de suas ações, sendo um dos mais prósperos e bem estruturado Estado do Nordeste.

EMÍLIA REPUDIA FALA CALUNIOSA DE ARTHUR

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, utilizou suas redes sociais neste sábado, 12, para repudiar com firmeza as declarações ofensivas feitas pelo ex-deputado estadual cassado Arthur do Val. Em vídeo divulgado na internet, o ex-parlamentar, que teve seu mandato cassado por quebra de decoro parlamentar após a divulgação de áudios com teor sexista sobre mulheres ucranianas, atacou a população de Aracaju com falas xenofóbicas e preconceituosas.

O conteúdo do vídeo revela ofensas direcionadas às pessoas que participavam do show do cantor Wesley Safadão que aconteceu no dia 28 de junho, no Forro Caju 2025 realizado na Praça Hilton Lopes, um dos mais tradicionais e importantes eventos da cultura nordestina. Arthur do Val desmerece o público presente com comentários depreciativos, promovendo discurso de ódio contra a população de Aracaju.

Diante da repercussão, Emília Corrêa reagiu de forma contundente, destacando o caráter criminoso das declarações e a necessidade de responsabilização legal do ex-deputado. “Eu estava trabalhando na rua, como sempre faço, e quando eu parei, me deparei com um vídeo revoltante. O autor, um deputado federal cassado de São Paulo, famoso pelas suas falas vergonhosas, aquele mesmo que teve a coragem de ofender as mulheres ucranianas em plena guerra, com a seguinte frase: ‘as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres’, agora resolveu direcionar o preconceito dele para Aracaju.”

Em sua fala, a prefeita deixou claro que não aceitará ataques à população da capital. “Pode me criticar, pode criticar a gestão, mas ofender o povo de Aracaju, aí não. Então, aqui fica um recado. Tomarei as providências legais cabíveis, repudiando essa fala criminosa. Porque o que ele fez não foi crítica. Ele cometeu crime. E crime de xenofobia tem que ser tratado como tal. É assim que a gente vai fazer.”

A prefeita ainda ressaltou o valor e a dignidade do povo aracajuano: “A nossa Aracaju é feita de gente trabalhadora, honesta, acolhedora. Assim como o Zé Peixe, Ilma Fontes, Maria Rita Soares, Luciano Cabral e milhares de cidadãos e cidadãs que constroem essa cidade com muito amor. Portanto, respeite a nossa gente. Respeite Aracaju. Esse é o recado. Enquanto eu estiver prefeita, isso não vai acontecer. Meu povo será defendido, protegido com todas as medidas que forem necessárias.”

Vice-prefeito, Ricardo Marques,

O vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, se posicionou por meio das redes sociais e repudiou as falas possivelmente xenofóbicas de um ex-deputado que agrediu os aracajuanos de forma gratuita e sem fundamentos.

“Meu repúdio a falas deste ex-deputado famoso por se envolver em polêmicas e comentários infelizes. Agora de forma sem noção atinge o nosso povo que estava feliz se divertindo no nosso Forró Caju. Uma festa linda que reuniu gente de todo o Brasil e aqueceu a nossa economia. Aceitamos críticas políticas, mas ofensas ao nosso povo, jamais. Lembro que xenofobia é crime e está enquadrado na Lei do Racismo”.

Ricardo Marques se solidarizou com os aracajuanos e todos que gostam festejos juninos e disse que irá registrar notícia de fato junto ao MPF para que adote previdência judiciais cabíveis.

“Nosso povo é trabalhador e honrado, contribui com o fortalecimento do Nordeste, do Brasil e enche a gente de orgulho. Aqui é território livre e rico em cultura, tradição, educação e respeito”, finaliza o vice-prefeito.