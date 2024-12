Emília Corrêa é diplomada como primeira prefeita eleita de Aracaju

A primeira prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), foi diplomada na tarde desta terça-feira, 17, em uma cerimônia realizada no teatro Tobias Barreto, em Aracaju. O evento, organizado pela Justiça Eleitoral, representa uma etapa obrigatória para que os eleitos estejam aptos a tomar posse de seus cargos, confirmando que todos os requisitos legais foram cumpridos e que as campanhas foram devidamente aprovadas.

Ovacionada pelo público presente, Emília Corrêa não conteve a emoção em seu discurso: “O meu coração está aqui tremendo de gratidão, de alegria, de emoção, mas também de muita responsabilidade. Depois de quase 170 anos, o povo escolhe uma mulher. Uma prefeita que está com o coração cheio de gratidão a Deus e ao povo, querendo trabalhar muito. Esse é o momento de celebrar, mas vamos pra frente porque janeiro é logo ali, e nós temos muito trabalho nos próximos anos”.

A juíza da 2ª Zona Eleitoral, Laís Mendonça Câmara Alves, presidiu a cerimônia e destacou a importância histórica do momento: “Esse é o coroamento de todo o esforço realizado durante o ano eleitoral. Hoje é um dia de celebração e fortalecimento da democracia. Enaltecemos esse momento que é histórico, a escolha da candidata Emília Corrêa, a primeira mulher a ocupar o cargo de prefeita, que conquistou um feito notável ao obter 57,46% dos votos válidos. Um momento ímpar que, com certeza, encheria de orgulho seus pais, que, se estivessem vivos, estariam comemorando. Carecíamos de uma mulher prefeita na capital e esse tempo finalmente chegou”.

Durante seu pronunciamento, a magistrada também ressaltou a importância da representação feminina no poder e do empoderamento das mulheres na democracia. Ela enfatizou ainda os deveres do chefe do Executivo e manifestou esperança de que a nova prefeita cumpra um mandato justo e honesto, contando com apoio em todas as esferas políticas.

Além da prefeita eleita Emília Corrêa e do vice-prefeito Ricardo Marques, a cerimônia também marcou a diplomação dos 26 vereadores eleitos e seus respectivos suplentes, no município de Aracaju.

Por Ascom/ Emília Corrêa