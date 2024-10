EMILIA É ELEITA A 1ª MULHER PREFEITA EM ARACAJU

Após a confirmação de todas as pesquisas que apontavam vitória, a vereadora e defensora publica, Emíla Corrêa (PL), foi eleita neste domingo (27), prefeita de Aracaju, com mais de 40 mil votos à frente de Luiz Roberto (PDT).

Apesar de o candidato derrotado contar com apoio do governo, do prefeito Edvaldo, Senador Laércio, deputada federal Katarina Feitosa, e da maioria dos vereadores, Emilia Correa e seu vice, Ricardo Marques, conseguiram obter o melhor apoio, o do povo, que lhe deu os votos da vitória.

Emília Corrêa: de defensora pública à primeira prefeita de Aracaju

Emília Corrêa, aos 61 anos, registrou um marco histórico: a primeira mulher a assumir a Prefeitura de Aracaju, em seus 169 anos de história.

Lagartense de origem, cidadã aracajuana por honra e vocação, Emília combina o rigor da formação jurídica com uma intensa trajetória de serviço público, advocacia e comunicação social. Casada, mãe e avó, é defensora pública aposentada, advogada e comunicadora respeitada, sempre se destacando pela abordagem prática e acessível com que leva o Direito ao público.

A jornada política de Emília em Aracaju teve início em 2012, quando concorreu pela primeira vez à Câmara Municipal e alcançou a suplência com 3.952 votos. Em 2013, assumiu o mandato temporariamente, mas foi em 2016 que ela foi efetivamente eleita vereadora com 3.652 votos, reforçando seu nome entre os aracajuanos. Em 2020, consolidou sua popularidade ao ser reeleita como a segunda vereadora mais votada de Aracaju, com 5.025 votos, e manteve sua postura crítica na Câmara como líder da oposição.

Seu reconhecimento pela população vai além dos mandatos eletivos. Desde cedo, Emília se destacou como Defensora Pública e advogada, ocupando posições de destaque, como Corregedora Geral e Secretária Geral da Defensoria Pública do Estado de Sergipe, além de Conselheira da OAB/SE. Foi a segunda advogada mais votada tanto na lista sêxtupla quanto na lista tríplice da OAB/SE para concorrer a uma vaga de desembargadora no Tribunal de Justiça de Sergipe, confirmando sua respeitabilidade no meio jurídico.

A entrada de Emília na mídia como comunicadora teve um papel central em sua vida pública. Em 1998, ela lançou o programa televisivo “Questão de Direito”, que trouxe pela primeira vez no país uma abordagem prática e educativa sobre o Direito, permanecendo no ar até 2009. Em seguida, assumiu o programa “Fala Defensoria” na Rádio Jornal, onde discutia temas jurídicos por 16 anos. No quadro “Defesa Popular”, na TV Atalaia/Rede Record, e posteriormente “Seu Direito”, ela descomplicou o Direito para os telespectadores, consolidando-se como uma das vozes mais confiáveis para a população aracajuana sobre o tema.

Após deixar a comunicação e adotar a política como sua principal frente de atuação, Emília buscou expandir sua influência no estado. Em 2018, concorreu ao cargo de deputada federal, obtendo impressionantes 52.921 votos, ficando entre as seis candidatas mais votadas em Sergipe, mas sem alcançar a eleição por conta do coeficiente eleitoral. Em 2022, entrou na disputa majoritária pela primeira vez, como candidata a vice-governadora ao lado de Valmir de Francisquinho, onde a chapa foi a mais votada no primeiro turno, com 457.922 votos.

Emília mantém seu compromisso em representar uma política de valores, fundamentada na ética, na defesa dos menos favorecidos e na promoção dos direitos das mulheres, das minorias e da inclusão social, temas que defende enquanto presidente da Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal.

Agora eleita, Emília promete transformar a gestão pública de Aracaju. Suas propostas incluem desde melhorias na saúde, educação e inclusão social até a modernização do centro comercial e proteção ambiental, com projetos para evitar inundações e ampliar áreas verdes. Sua liderança é conhecida pelo discurso direto e pela frase marcante que encerra suas falas: “Que Deus nos abençoe e nos livre do homem mau”.