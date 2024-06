Emília Corrêa faz alerta sobre crescimento de violência contra os idosos

Somente nos três primeiros meses de 2024 já foram registradas 42.995 denúncias de violações contra pessoas de 60 anos ou mais na Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH). Número bem maior do que os do mesmo período de 2023, com 33.546 registros, e de 2022, com 19.764. Esses dados foram levados à tribuna da Câmara Municipal pela vereadora Emília Corrêa (PL), tendo como referência uma matéria recém-publicada em um site de grande repercussão nacional.

“Esse aumento considerável é algo que nos preocupa, e muito, porque na maioria das vezes, essa violência ocorre no âmbito familiar e, infelizmente, a gente não sabe o que leva um familiar, justamente quem deveria cuidar daquela pessoa, a fazer isso. Cada casos têm suas particularidades, mas existem fatores mais comuns, como a exaustão, por exemplo”, pontuou.

Ainda de acordo com Emília, para prevenir esses casos de violência, é fundamental investir em conscientização e, até mesmo, na criação de vagas de ocupação para esses idosos. “Conheço muitas pessoas que, cronologicamente, chegam na terceira idade, porém estão preparados para ocupar diversos cargos, mas não há mercado de trabalho. Então, isso vira um problema tanto para ele, quanto para família e, consequentemente, para a sociedade que passa a não enxergar como úteis. E, a gente sabe bem que os tempos são outros”, explicou.

Texto: Ascom/EC

Foto Gilton Rosas