Emília Corrêa finaliza agenda de campanha com duas carreatas neste sábado

Emília Corrêa (PL), candidata à Prefeitura de Aracaju, encerra sua campanha eleitoral com uma agenda repleta de atividades e agradecimentos ao povo aracajuano. A agenda do dia começa às 9h com uma carreata na Zona Norte, com concentração na Rua Rio Grande do Sul, no bairro Novo Paraíso.

Às 15h, a candidata segue para a Zona Sul, onde liderará outra carreata. A concentração será na Avenida João Amazonas, no bairro 17 de Março, com destino à Orla de Atalaia, onde a campanha será oficialmente encerrada. Emília destaca que essas carreatas são uma oportunidade de reafirmar seu compromisso com a cidade e de agradecer pessoalmente aos cidadãos que acreditam em sua proposta de mudança.

Durante a campanha, Emília Corrêa teve a oportunidade de dialogar com a população e apresentar suas soluções para problemas críticos da cidade, como mobilidade urbana, saúde, infraestrutura e geração de empregos. “Foi um privilégio poder ouvir cada cidadão e discutir como podemos juntos transformar Aracaju em uma cidade melhor para todos”, afirmou.

Para Emília, Aracaju está próxima de registrar um momento histórico: a chance de eleger a primeira mulher prefeita de Aracaju é também a chance de trazer uma nova perspectiva e soluções inovadoras para nossa cidade. “Foram momentos importantes de apoio e confiança. Chegamos a todos os bairros possíveis nesse tempo curto de campanha, e em todos recebemos muito carinho e palavras de incentivo. E o que vimos foi um forte desejo pela mudança”, observou a candidata.

POR ASCOM/COLIGAÇÃO “POR UMA NOVA ARACAJU”