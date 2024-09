Emília Corrêa lamenta morte de Maria do Carmo e destaca seu legado de trabalho

A vereadora e candidata à Prefeitura de Aracaju, Emília Corrêa (PL), expressou profundo pesar pelo falecimento da ex-senadora, Maria do Carmo Alves, ocorrido neste sábado, 31. Através de um vídeo postado em suas redes sociais, Emília destacou a importância de Maria do Carmo para a política sergipana e o legado que ela deixa para o estado.

Maria do Carmo Alves foi uma figura marcante na política de Sergipe. Primeira mulher eleita senadora por Sergipe e a primeira mulher a cumprir três mandatos consecutivos. Ela é a mulher com mais mandatos na história do Senado Federal, tendo ocupado o posto de parlamentar por 24 anos, entre 1999 e 2023. Sua trajetória foi marcada por um compromisso com o desenvolvimento social e econômico de Aracaju, além de uma forte atuação em prol dos direitos das mulheres e das camadas mais vulneráveis da população.

Em suas redes sociais, Emília fez uma singela homenagem, ressaltando a relevância de Maria do Carmo como um exemplo de mulher forte e comprometida com o bem-estar dos sergipanos. “Maria do Carmo jamais vai morrer. Ela eternizou a vida dela, como João Alves eternizou, através do trabalho, do coração, de gostar do povo. Uma mulher que abriu caminhos na política sergipana e que sempre esteve à frente das lutas em defesa dos mais necessitados. Ela é uma referência, foi uma pioneira. Senadora, mãe, cuidadora do povo, avó. Seu legado é imenso e será lembrado por todos”, disse.

A candidata, que também tem uma trajetória marcada pela defesa dos direitos sociais e das mulheres, reforçou a importância de continuar o trabalho iniciado por Maria do Carmo. “Devemos honrar o legado de Maria do Carmo, dando continuidade à sua luta por uma Aracaju mais justa e igualitária. Seu exemplo nos inspira a seguir em frente, sempre com o compromisso de servir ao povo”, concluiu.

Emília Corrêa, assim como muitos sergipanos, expressa suas condolências à família e amigos de Maria do Carmo e reafirma seu compromisso de seguir lutando pelos ideais que a ex-senadora tanto defendeu. Ela cancelou toda a agenda da campanha neste domingo, 1º, e suspendeu as atividades em ambos os comitês.

Por Ascom/Coligação “Por Uma Nova Aracaju”