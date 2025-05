Emília Corrêa participa de missa em ação de graças pelos 50 anos da TV Atalaia

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, participou na manhã deste sábado, 17, da missa em ação de graças pelos 50 anos da TV Atalaia. A celebração ocorreu na Paróquia de Santo Antônio, na Colina do Santo Antônio, um dos pontos turísticos da capital sergipana que fica vizinho à sede da emissora. A cerimônia reuniu colaboradores, autoridades políticas, representantes da imprensa e a comunidade em geral, marcando as comemorações do jubileu de ouro da emissora afiliada à Record TV em Sergipe.

Emília Corrêa destacou a importância da TV Atalaia não apenas como veículo de comunicação, mas como parte da história e da identidade do povo sergipano. Com uma trajetória que inclui participação ativa na grade da emissora, a prefeita relembrou o período em que apresentava quadros de orientação jurídica nos programas Tolerância Zero e Balanço Geral. “Esse é um momento muito importante. São 50 anos que a TV Atalaia adentra os lares sergipanos com informação e credibilidade”.

“E eu que estive por 19 anos participando da construção dessa história, sei exatamente o significado da Atalaia, que é de levar para Sergipe a boa informação, a educação, o direito. Eu tive essa oportunidade de levar informação jurídica para as pessoas que, muitas vezes, não têm acesso a alguém que as instrua, que tire suas dúvidas. Mas muito mais do que isso, é uma televisão que é nossa, é uma televisão do povo sergipano, do povo aracajuano”, ressaltou a gestora.

A missa foi marcada por momentos de emoção. O empresário Walter Franco, que acompanhou a celebração ao lado da esposa Sônia Franco, ficou sensibilizado com as palavras ditas na homilia do padre Marcelo Conceição. O empresário recebeu das mãos do padre a imagem de Nossa Senhora Aparecida enquanto a cantora Amorosa cantava Ave Maria. Em seu discurso o empresário disse que “é muito gratificante ser reconhecido pelo trabalho que o Sistema Atalaia de Comunicação desenvolve em Sergipe”.

O diretor-superintendente da TV Atalaia, Augusto Franco Neto, reforçou o papel social e histórico da emissora, relembrando momentos marcantes da trajetória da TV. “Eu me lembro do começo, quando comecei a trabalhar na Tv Atalaia, que as pessoas faziam fila na porta da TV para fazer pedidos, reivindicar alguma coisa, chamar atenção do poder público. E mesmo após 50 anos, nós ainda estamos atendendo as pessoas. Hoje, com as redes sociais e o WhatsApp, a gente continua chegando a todos”.

“E a prefeita Emília fez parte dessa história. Ela fazia a defesa do consumidor e do cidadão, como defensora pública, com um quadro dentro dos programas locais. Isso ajudou muita gente. E é justamente esse o propósito de um veículo de comunicação. Temos uma concessão pública e zelamos pela imagem que mostramos. A TV tem uma responsabilidade grande perante a população. Temos sete horas e meia de programação local e isso é um feito enorme para uma emissora regional”, ressaltou.

Emília Corrêa também parabenizou o empresário Walter Franco e todos que fazem parte do Sistema Atalaia de Comunicação. “Então estou muito feliz. Que Deus abençoe todo o sistema Atalaia, na pessoa do doutor Walter Franco e de toda a equipe, os jornalistas, operadores, cinegrafistas, todos que fazem a história e que ainda têm muito a fazer. Esse momento tem um grande significado para mim, pois fazer parte deste momento histórico sendo a primeira mulher eleita para governar Aracaju é gratificante”, declarou a prefeita.

Fundada em 1975, a TV Atalaia construiu uma trajetória sólida baseada na credibilidade e no compromisso com a população sergipana. Fruto da visão empreendedora do ex-governador e empresário Augusto Franco. Inicialmente afiliada à extinta TV Tupi, a emissora passou a transmitir a programação da Rede Bandeirantes após o fim da Tupi, em 1980. Seis anos depois, firmou parceria com o SBT, até estabelecer, em 2006, sua atual afiliação com a Record TV, relação que se mantém sólida até hoje.

O grupo é comandado pelo empresário Walter Franco, com superintendência de Augusto Franco Neto e direção executiva de Grace Franco. Além da TV Atalaia, o sistema reúne as rádios Metropolitana Aracaju, Nova Brasil FM Aracaju e o portal de notícias A8SE, ampliando seu alcance e presença multiplataforma no estado.

Foto: Karla Tavares / SECOM PMA