Emília participa de solenidade de abertura da 22ª edição do Congresso Nacional de Direito

A prefeita Emília Corrêa participou, na noite desta segunda-feira, 15, da solenidade de abertura da 22ª edição do Congresso Nacional de Direito (CONADI), no Teatro Tobias Barreto. Com o tema “Democracia, Direitos Humanos e Justiça Social”, o evento jurídico compartilha ideias inovadoras e conhecimento em áreas fundamentais para o futuro do Direito.

A cantora lírica Marília Teixeira e o sanfoneiro Lucas Campelo abriram a solenidade com uma apresentação musical que combinou ópera e forró. Na sequência, depois de formada a mesa de honra no palco, o vice-reitor Jouberto Uchôa Júnior pediu para que todos os professores de Direito da Unit ficassem de pé para receber os aplausos da plateia. A prefeita Emília Corrêa, que já integrou o corpo docente como professora de Direito Constitucional da instituição, não ficou de fora da homenagem. Para ela, a gestão municipal tem conexão direta com a justiça social.

“A prefeitura tem atuado cuidando das pessoas mais vulneráveis para que a justiça social aconteça, em todas as suas necessidades, no campo da saúde, no campo da educação, no campo da infraestrutura e do transporte público. Isso é justiça social”, definiu. “Só de falar da Unit, passa um filme na minha cabeça de tanta emoção. Ela só cresceu ao longo dos anos, com qualidade no curso e uma equipe de professores que chama a atenção pelo seu conteúdo. Posso afirmar que é um curso que é referência e que deixa um legado”, disse.

Neste ano, o CONADI celebra os 45 anos de existência do curso de Direito da Universidade Tiradentes, reconhecido na última avaliação do RUF (Ranking Universitário da Folha de São Paulo) como o melhor de Sergipe.

Para Mário Jorge Tenório Junior, coordenador do curso, o convite a personalidades como a prefeita Emília Corrêa faz parte de uma das missões da Universidade. “Reconhecer a qualidade desse egresso, homenageando-o, e trazer esse egresso para que ele possa ajudar os nossos estudantes, para a gente é um ponto muito importante. O aluno da Unit não deixa de ser aluno da Unit quando se forma”, pontuou.

O CONADI 2025 inclui palestras com especialistas e doutrinadores de renome nacional, que compartilham suas experiências e análises sobre as mais recentes mudanças na legislação, debatendo as transformações e desafios que permeiam o cenário jurídico atual.

Flávio Martins, um dos palestrantes da noite, abordou a crise constitucional no Brasil. “Um dos temas que eu abordo na palestra é a crise democrática em que nós vivemos e as necessárias mudanças que devem ser feitas para que a democracia se fortaleça cada vez mais. A democracia brasileira é importante. E fortalecer a democracia, fortalecer a educação pública de qualidade, por exemplo, significa dar mais possibilidades para o povo construir seu futuro”, destacou.

O primeiro dia de congresso contou com palestrantes em três painéis temáticos: “Vulnerabilidade e Proteção Jurídica”, “Violência de Gênero” e, por fim, “Direito e Jurisdição Constitucional”. A programação segue até a próxima quarta-feira, 17, e oferta, ainda, minicursos, oficinas e a apresentação de mais de 100 pesquisas científicas em mesas.

Presenças

Além da prefeita Emília Corrêa, compuseram a mesa de honra na solenidade: o vice-reitor Jouberto Uchôa Júnior; o procurador-geral do Estado de Sergipe, Carlos Pinna; o deputado Estadual Luciano Bispo de Lima, representando a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese); a juíza federal Lidiane Menezes, representando o presidente do TRF da 5ª região; o procurador-chefe da Procuradoria Federal em Sergipe, Carlos Almeida; o procurador-geral de justiça do Ministério Público de Sergipe, Nilzir Soares Vieira Junior; o defensor público de Sergipe, José de Carvalho Neto; o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE), Danniel Alves Costa; a secretária-geral da OAB Nacional, Roseline Rabelo; a diretora-geral do Tribunal de Contas, Ana Roberta Roberti; o pró-reitor de graduação da Unit, Ronaldo Linhares; Marcos Wandir, diretor acadêmico da Unit, e o coordenador do curso de Direito, Mário Jorge Tenório Junior.

Foto: Karla Tavares/Secom PMA