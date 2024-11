PREFEITA ELEITA, EMÍLIA CORRÊA PEDE APOIO DO MINISTRO MÁRCIO MACEDO NA LIBERAÇÃO DE VERBAS PARA ARACAJU

A vereadora e prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), acompanhada do vereador e vice-prefeito eleito, Ricardo Marques (Cidadania), e do ex-senador Eduardo Amorim, esteve reunida com Márcio Macedo, ministro de Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República, em Brasília, dando início à sua agenda na capital federal. Na ocasião, Emília apresentou demandas para o município em diversas áreas, como saúde, infraestrutura, esporte e turismo.

“Foi um momento importante no qual discutimos a construção do projeto para a Aracaju que tanto queremos. Acima de qualquer divergência política está o interesse da nossa cidade, que enfrenta desafios que exigem soluções inovadoras e colaborativas. A parceria com o Governo Federal é fundamental para transformar Aracaju em um exemplo de desenvolvimento sustentável e inclusão social”, destacou a prefeita eleita.

Nos ofícios entregues ao ministro, Emília destacou a saúde como uma das áreas prioritárias em sua gestão. A futura prefeita solicitou ao ministro a viabilização de recursos destinados à construção de cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS), Tipo 4. De acordo com ela, o objetivo é “fortalecer a atenção primária, oferecendo condições necessárias à promoção, proteção e recuperação da saúde, reduzindo enfermidades, controlando doenças e melhorando a vigilância à saúde, proporcionando assim mais qualidade de vida à população.”

Além disso, Emília listou quatro propostas cadastradas no Sistema Transferegov – Seleção Novo PAC, para a construção de UBSs, que se encontram com situação de “habilitada”, necessitando que o Ministério da Saúde altere essa situação para “selecionada” para que a contratação da operação possa ser efetuada e o processo licitatório seja realizado. São investimentos que somam mais de R$ 19 milhões.

Com essa mesma demanda para que outros projetos sejam alterados para “selecionados”, a prefeita eleita listou escolas, espaços de lazer, infraestrutura de canais, regularização fundiária, urbanização de bairros, entre outros, que totalizam cerca de R$ 176 milhões de investimentos na capital.

“Fomos muito bem recebidos pelo ministro, que se comprometeu a levar todas as demandas para os respectivos ministérios. Acreditamos que essa ajuda será essencial para garantir as melhorias necessárias à nossa população. Agora é momento de trabalhar e unir esforços pelo bem comum dos aracajuanos”, frisou Emília Corrêa.

O ministro Márcio Macêdo expressou sua satisfação em receber a prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa, e seu vice, Ricardo Marques. Em suas palavras, Macêdo reforçou a determinação do presidente Lula em tratar de forma republicana todos os prefeitos e governadores, independentemente de partido ou ideologia.

“Eu disse à prefeita que, no que depender de mim, farei o possível para liberar os recursos necessários para a capital sergipana. O que eu puder fazer, farei. O mesmo tratamento que o prefeito Edvaldo Nogueira teve ao solicitar recursos – inclusive para casas populares e para a revitalização da orla da Coroa do Meio, projeto para o qual liberamos 40 milhões de reais em recursos constitucionais – será estendido à prefeita Emília, com todo o respeito à escolha popular,” completou Macêdo.

O ministro ainda mencionou que Emília trouxe uma lista de obras que necessitam de apoio federal para avançar e comprometeu-se a avaliar cada item. “Vou me debruçar sobre o relatório que ela apresentou, identificar o que está emperrado e, com diálogo entre nossas equipes, faremos o possível para liberar as obras,” assegurou o ministro.

Foto: @graccho / SGPR