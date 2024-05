Emília Corrêa: Praia Formosa é retrato do abandono que está

Citando vários exemplos de cartões postais da capital que estão sendo desprezados pela gestão, em especial, o calçadão da Praia Formosa, que foi denunciada por um seguidor através das suas redes sociais, a vereadora Emília Corrêa (PL) repercutiu o assunto na Tribuna do Legislativo Municipal.

“A própria população já percebeu como está a cidade. Isso é bom. Porque, de certa forma, demonstra que não é uma teoria ou ‘implicância’ como eles pensam da oposição”, declarou.

Para embasar sua fala, a vereadora reproduziu em plenário um vídeo de fiscalização feito no local em meados de 2023.

“Percebam que o seguidor esteve no calçadão um ano após nossa visita ao local para fiscalizar e, absolutamente nada mudou. Uma obra grandiosa que custou aos cofres públicos R$5 milhões, realizada pelo saudoso João Alves. Foi dinheiro do povo investido ali. Era só manter, mas é uma falta de zelo absurda. O que vemos lá hoje é escuridão, fonte luminosa quebrada, mato, ferrugem e aparelhos quebrados. Só pode ser dor de cotovelo porque foi uma obra de João. Uma falta de respeito com os aracajuanos”, afirmou.

Por Camila Sousa – Ascom EC

Foto Gilton Rosas