EMÍLIA CORRÊA PREPARA AÇÕES EMERGENCIAIS PARA GARANTIR A COLETA DO LIXO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO

Através de nota encaminhada à imprensa, a prefeita eleita Emília Corrêa lamentou que o prefeito Edvaldo Nogueira tenha provocado, por falta de pagamento, a suspensão do serviço de coleta de lixo por parte da empresa Torre, ocasionando sérios prejuízos para a população.

“É profundamente lamentável que a administração do prefeito Edvaldo Nogueira, em seus momentos finais, tenha permitido que a situação chegasse a esse ponto crítico, causando transtornos significativos para toda a população aracajuana”, disse, na nota.

Emília Corrêa afirmou que, diante desse cenário, está preparando, com a sua equipe, ações emergenciais que assegurem a retomada da coleta de lixo já no dia 1º de janeiro. “Reafirmo meu compromisso com a população de Aracaju em garantir serviços públicos eficientes e de qualidade”, garantiu.

A dívida, segundo a Torre, chega a aproximadamente R$ 40 milhões.

NOTA PÚBLICA

Na manhã de hoje, fui informada pela imprensa sobre a nota divulgada pela empresa Torre, que anunciou a suspensão imediata da coleta de lixo em Aracaju. Essa decisão foi tomada devido a uma dívida de R$ 40 milhões, acumulada de três meses sem pagamento das faturas referentes ao contrato vigente. É profundamente lamentável que a administração do prefeito Edvaldo Nogueira, em seus momentos finais, tenha permitido que a situação chegasse a esse ponto crítico, causando transtornos significativos para toda a população aracajuana.

Diante desse cenário, estou preparando, com a nossa equipe, ações emergenciais que assegurem a retomada da coleta de lixo já no dia 1º de janeiro. Reafirmo meu compromisso com a população de Aracaju em garantir serviços públicos eficientes e de qualidade.

Atenciosamente,

Emília Corrêa