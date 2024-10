EMÍLIA CORRÊA, PRIMEIRA PREFEITA ELEITA DE ARACAJU, PROMETE ABRIR A “CAIXA DE SEGREDOS” DA PREFEITURA

Em uma vitória que quebra barreiras e ressignifica a política sergipana, Emília Corrêa (PL) conquistou a prefeitura de Aracaju com 57,46% dos votos válidos, totalizando 165.924 votos, e se torna a primeira mulher a liderar o Executivo municipal. Vencendo o segundo turno das eleições de 2024, Emília agora se prepara para um mandato que promete romper com o “sistemão” e trazer à luz aquilo que denominou como a “caixa de segredos” da prefeitura.

Durante a campanha, a nova prefeita construiu seu discurso com base em uma mensagem direta aos eleitores de que era hora de furar a “bolha” que, segundo ela, restringia o poder de decisão e a transparência nos bastidores da administração pública. Com uma plataforma focada em temas sensíveis para os aracajuanos, Emília garantiu que irá congelar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), medida que provocou grande repercussão e consolidou seu diferencial entre os concorrentes. “Vou abrir as portas da prefeitura e mostrar tudo para o cidadão”, declarou em seus últimos discursos antes do pleito.

O impacto de uma gestão feminina na capital promete trazer uma nova perspectiva ao cenário político e administrativo. Mesmo sendo uma estreante no cargo, Emília já possui um histórico de atuação política que evidencia seu perfil combativo e sua disposição para desafiar o status quo. Entre suas propostas, o compromisso com a transparência e a responsabilidade fiscal são pontos que devem definir sua gestão ao longo do mandato, entre 2025 e 2028.

Além do congelamento do IPTU, outras propostas chamaram a atenção dos eleitores pela firmeza com que foram apresentadas, como a implementação de um sistema de prestação de contas contínua, com metas de divulgação periódica para que a população acompanhe de perto a aplicação dos recursos. Para os próximos quatro anos, Aracaju será palco de uma administração que se autodenomina “contrária aos interesses do sistema”, algo que, segundo Emília, será o alicerce para consolidar uma cidade mais acessível e participativa.

A vitória histórica de Emília Corrêa representa uma resposta ao desejo de mudança de uma parte expressiva dos aracajuanos, que agora acompanham de perto o desenrolar de suas promessas e a expectativa de uma nova era de transparência na política municipal.

Por Higor Trindade