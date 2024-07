Emília Corrêa propõe implantar cozinhas comunitárias em Aracaju

Sergipe lidera o ranking de insegurança alimentar, segundo o IBGE. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada em 2023, aponta que mais de 50,6% dos domicílios sergipanos enfrentam o problema em algum nível, o que corresponde a 1,206 milhão de pessoas.

E o enfrentamento à fome tem sido uma das prioridades dentro do futuro plano de governo da pré-candidata a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), que vem observando exemplos que dão certo em outras cidades, para também implementar na capital.

Através das suas redes sociais, ela exemplificou o município de Estância, onde um programa de cozinha comunitária chamou a sua atenção. “A exemplo de lá, a ideia em nosso plano é também produzir e servir centenas de refeições para as famílias em situação de insegurança alimentar”, disse.

Emília pretende implantar um centro de segurança alimentar para a gestão da produção de alimentos, com a elaboração de uma cozinha comunitária, restaurante popular em parceria com instituições e organizações sociais. “Vamos combater a fome em Aracaju com ideias inovadoras e exemplos que estão dando certo. É dessa forma que iremos construir uma nova Aracaju”, disse Emília.

Por Ascom/Emília Corrêa