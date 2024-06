Emília Corrêa recebe demandas dos agentes de trânsito de Aracaju

Mantendo o diálogo com diversas categorias no intuito de aprimorar seu Plano de Governo, a pré-candidata a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa(PL) conversou com membros do sindicato dos agentes de trânsito para ouvir as principais demandas categoria e buscar soluções para um dos maiores gargalos da capital.

“O diálogo tem sido o pilar para a construção de uma Nova Aracaju. Nesse sentido, tivemos mais um encontro com quem é responsável por organizar o trânsito em nossa capital. Eles, mais que ninguém, sabem quais são as maiores dificuldades. Os relatos foram impactantes. Desde a falta de sensibilidade da atual gestão com a desvalorização da classe, como medidas simples que poderiam ser adotadas para minimizar tantos transtornos”, argumentou Emília.

Trânsito X Eventos Juninos

Um dos pontos abordados pelos profissionais durante reunião, foram os congestionamentos em diversos pontos da cidade, em especial durante os shows na Orla de Atalaia, no “Arraiá do Povo”.

“A falta de planejamento ocasiona isso. Não é comum o trânsito de uma cidade parar em virtude de um evento em determinado ponto. A desorganização em vários aspectos com relação ao trânsito têm consequências como essa. Estamos falando de uma capital em abundante crescimento. Não é admissível estarmos assim”, explicou um dos agentes.

