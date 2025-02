EMÍLIA CORRÊA RESSALTA HARMONIA E GOVERNABILIDADE COM O LEGISLATIVO NA ABERTURA DOS TRABALHOS DA CMA

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, participou nesta terça-feira, 04, do início dos trabalhos da 44ª Legislatura da Câmara Municipal de Aracaju (CMA).

Em sua mensagem de abertura, a chefe do executivo municipal ressaltou que buscará junto à casa do povo aracajuano a harmonia e a governabilidade para os interesses da cidade.

Cumprimentanto è mesa diretora, bem como os demais vereadores, a prefeita Emília iniciou sua fala destacando que o Poder Legislativo tem um papel vital e insubstituível na construção de uma sociedade mais justa e desenvolvida. “Nesta casa, as vozes e os anseios do povo de Aracaju se encontram e se transformam em ações concretas que guiam o futuro da nossa cidade. Sem a colaboração e o compromisso dos senhores e senhoras, o progresso que nossa querida Aracaju tanto almeja não seria possível”.

“Como vossas excelências sabem, durante oito anos, atuei nesta Casa como vereadora de oposição. Minhas contribuições foram marcadas por discursos fortes e firmes, sempre com o objetivo de cobrar melhorias essenciais para a população de Aracaju. Com um mandato crítico e construtivo, não hesitei em utilizar esta tribuna para dar voz aos anseios e necessidades dos cidadãos, desempenhando um papel fundamental na fiscalização e proposição de projetos que visavam o bem comum”, acrescentou.

A prefeita destacou em sua mensagem de abertura a importância de manter um relacionamento ordeiro e democrático, fundamentado no respeito mútuo e no diálogo transparente com o legislativo. “Apenas com essas bases poderemos, juntos, endereçar as pautas e demandas urgentes que nossa cidade enfrenta. O respeito deve ser o alicerce de todos os debates e deliberações, proporcionando um ambiente onde cada opinião possa ser expressa e considerada com equidade”, disse.

Em seu discurso, a prefeita destacou os desafios herdados da gestão anterior e os esforços para superá-los. Ela mencionou a paralisação dos serviços públicos em 30 de dezembro, retomados já em 1º de janeiro graças à intervenção da nova administração. Na área da saúde, abordou irregularidades contratuais, atrasos no pagamento de funcionários e dívidas elevadas. Também ressaltou problemas na licitação do transporte público, a falta de estrutura nas escolas municipais e o sucateamento de equipamentos sociais, entre outras questões.

“Não estou apenas lamentando ou olhando para o retrovisor, mas expondo a verdade que precisa ser dita e registrada. Enquanto cada novo problema vinha e vem sendo revelado, focamos no futuro, no trabalho, e no compromisso com cada aracajuano e aracajuana”, salientou a prefeita.

Uma Nova Aracaju

A chefe do executivo seguiu seu discurso falando sobre os avanços no primeiro mês de governo. “Ainda no final do ano passado, garantimos o congelamento do reajuste do IPTU 2025, beneficiando milhares de contribuintes. Iniciamos nosso projeto de revitalização de praças. Antecipamos os efeitos das chuvas e criamos o Comitê Operacional que agiu de forma mais célere e evitou consequências maiores para moradores das regiões alagadas. Inovamos ao trazer para a capital o primeiro ônibus elétrico da história, que está em fase de teste. Na saúde, assinamos o novo contrato de gestão com o Hospital Nestor Piva, que representa uma economia de aproximadamente R$ 5,5 milhões em um ano. Nossa Guarda Municipal e SMTT, agora contam com homens e mulheres estimulados, que estão nas ruas promovendo segurança e orientando nosso trânsito”, ressaltou.

“Estamos preparando uma grande comemoração dos 170 anos de Aracaju, que se estenderá por todo o mês de março e chegará em regiões que antes nunca presenciaram eventos do nosso aniversário. E é dessa forma que a gente constrói uma nova cidade”, informou a prefeita Emília.

Para a consolidação das políticas públicas, a prefeita fez um apelo aos parlamentares para que os primeiros gestos da CMA estejam voltados aos interesses dos aracajuanos. “Em breve, vamos encaminhar a esta casa, a nossa reforma administrativa, que representa uma necessidade vital para o primeiro momento de mandato”, frisou a prefeita, informando a criação das secretarias de Cultura, de Política Públicas para a Mulher, da Inclusão da Pessoa com Deficiência, além da reformulação da Secretaria Municipal de Articulação Política e Relações Institucionais.

“Reforço que nos próximos quatro anos, teremos em nossas mãos a responsabilidade de enfrentar desafios fundamentais. Nossa administração foi eleita com amplo apoio popular e, por isso, temos o compromisso inquebrantável de transformar essa confiança em soluções práticas e duradouras. Apelo a todos os presentes para que somemos nossos esforços em prol de causas tão essenciais, como saúde, transporte, infraestrutura, políticas sociais, geração de emprego, entre outras, deixando de lado divergências ideológicas e partidárias. A colaboração é imprescindível e a união em torno dos objetivos comuns fará toda a diferença na vida de cada cidadão aracajuano”, reforçou.

Em sua mensagem final, a prefeita Emília Corrêa reafirmou sua esperança e determinação, conclamando os vereadores a trabalharem juntos pelo bem da capital. “Que possamos fazer desta legislatura um exemplo de compromisso e prosperidade. Juntos, construiremos a cidade que queremos e que nossas cidadãs e cidadãos merecem. Contamos com cada um dos senhores e senhoras para tornar este sonho uma realidade palpável. Muito obrigada, e que nosso trabalho em conjunto seja frutífero”, concluiu.

AAN – Foto Luanna Pinheiro