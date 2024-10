EMÍLIA CORRÊA RETORNA À CÂMARA E CELEBRA VITÓRIA COMO PRIMEIRA PREFEITA ELEITA DE ARACAJU

Após cerca de 70 dias de intensa campanha eleitoral, a prefeita eleita Emília Corrêa (PL), retornou à Câmara Municipal na manhã desta terça-feira, 29, onde irá cumprir o mandato de vereadora até o fim do ano.

Durante a sessão, Emília foi calorosamente recebida por eleitores, servidores e colegas, com quem fez questão de interagir antes de subir à tribuna para um discurso emocionado.

Em sua fala, Emília reforçou o compromisso com a representatividade que seu mandato carrega, destacando que sua vitória não é apenas pessoal, mas representa o anseio popular de mudança. “Eu subo nessa tribuna honrada e reconhecida pelo povo, não foi a Emília, foi o povo de Aracaju. Essa casa, realmente, representa muito, e vocês, colegas vereadores, saibam da importância que vossas excelências têm para uma capital, para o município. Essa eleição, e outras que virão, acabaram reconhecendo o valor do trabalho feito aqui na Câmara”, afirmou, ressaltando a importância do trabalho legislativo para a sociedade.

Em tom crítico, a prefeita eleita também mencionou o papel das fake news na campanha, que, segundo ela, foram rechaçadas pela população aracajuana. “O povo não mais aceita esse tipo de campanha que acusa, que quer diminuir o outro. A mentira reinou e foi derrotada. Se você não construiu a sua vida de forma decente, não destrua a vida de quem conseguiu construir de forma decente.”

Emília também comentou sobre a relevância histórica de sua eleição. “Aracaju, nós estamos construindo um novo cenário político, novas lideranças. A história de quase 170 anos de uma capital que hoje leva para o poder municipal uma vereadora, uma mulher”, disse.

Ela reforçou a necessidade de um governo em harmonia e respeito com a oposição, lembrando dos momentos de desrespeito que sentiu durante seu mandato. “Essa casa aqui, pode ter certeza, vai ser respeitada, e a oposição será respeitada, o grito da oposição será ouvido.”

A futura prefeita alertou que, em sua gestão, o foco será no bem-estar social, e não em ideologias que, segundo ela, acabam por dividir em vez de unir. Emília enfatizou que “ideologia, às vezes, é importante para a cultura, para a história, para o conhecimento, mas ela separa do foco principal que é fazer o serviço social chegar nas pessoas. Muitas vezes, a gente se divide porque se apega a ideologias e acaba esquecendo do principal que é oferecer uma vida melhor para o povo.”

Após o discurso, Emília atendeu à imprensa e falou sobre a vitória histórica nas urnas, a importância de ser a primeira mulher a comandar Aracaju e as prioridades que já começam a moldar sua gestão. Além disso, destacou a configuração da Câmara Municipal, que ela espera ser de diálogo e cooperação. Emília sinalizou que a transição de gestão será um momento crucial para alinhar a prefeitura ao projeto de governo que prometeu aos aracajuanos.

Foto assessoria