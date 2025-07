Emília Corrêa se manifesta sobre investigação contra o ex-presidente Bolsonaro

Nesta sexta-feira (19), a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), se pronunciou oficialmente sobre os desdobramentos recentes da operação da Polícia Federal que tem como alvo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A prefeita reafirmou seu compromisso com as garantias constitucionais e expressou solidariedade à família do ex-presidente diante do momento delicado. “Durante o dia de ontem acompanhei os recentes desdobramentos envolvendo o Presidente Jair Bolsonaro. Como Defensora Pública que atuou por 30 anos defendendo os preceitos constitucionais e também como Prefeita filiada ao Partido Liberal (PL), reafirmo meu compromisso inabalável com as garantias individuais de todo cidadão brasileiro”, afirmou Emília.

Ainda segundo Emília Corrêa, o respeito à dignidade humana deve ser um princípio inegociável em qualquer procedimento investigativo, independentemente da figura pública envolvida: “Minha solidariedade se estende também à sua família, que certamente vivenciou um momento de grande apreensão. É essencial que o respeito aos direitos e à dignidade de cada indivíduo seja a bússola em qualquer investigação.”

Como defensora pública de carreira, a prefeita reforçou que continuará acompanhando os fatos com atenção. “Como operadora do direito, seguirei atenta aos acontecimentos, sempre em defesa da nossa Constituição e dos princípios democráticos que regem nossa nação”, concluiu.

Emília Corrêa, que tem base jurídica sólida e forte atuação política no município, mantém sua postura firme em defesa da legalidade e dos direitos fundamentais, tema central de sua trajetória pública.

O posicionamento da prefeita está em sintonia com lideranças do Partido Liberal em todo o Brasil, que têm demonstrado apoio a Bolsonaro em meio às investigações.