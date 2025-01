EMÍLIA CORRÊA SE REÚNE COM PREFEITOS E DEFINE AS PRIMEIRAS AÇÕES PARA O CONSÓRCIO DO TRANSPORTE COLETIVO

Na tarde desta quinta-feira (09), a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, se reuniu com os prefeitos dos municípios de Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros e São Cristóvão, integrantes do Consórcio Metropolitano da Grande Aracaju, para discutir a destituição do diretor executivo, Renato Telles. A reunião também contou com a presença do vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques.

Apesar de ter feito um alinhamento com os prefeitos antes da coletiva da última terça-feira, 7, que culminou na decisão de anulação da licitação do transporte público da Grande Aracaju, essa foi a primeira reunião presencial de Emília com os prefeitos após suas posses.

“Foi uma reunião bastante produtiva, na qual todos puderam expor seus pensamentos sobre a decisão de anulação da licitação, bem como os próximos passos que serão dados para que a gente consiga caminhar rumo a um processo licitatório transparente e sem equívocos”, disse a prefeita Emília Corrêa.

Outro ponto discutido foi a destituição do diretor executivo do Consórcio Metropolitano, Renato Telles. Durante a reunião, Samuel Carvalho, prefeito de Nossa Senhora do Socorro, concordou com a saída de Renato e também por um novo processo licitatório. O gestor comentou sobre a importância de uma nova licitação.

“Debatemos nessa reunião a ampliação das linhas, uma tarifa justa, a melhoria na qualidade do transporte, na questão da renovação das frotas. Eu fiz o registro da importância da nova licitação, nós termos a integração temporal, o que acaba facilitando também, e falei também da importância de discutirmos a mobilidade urbana da Grande Aracaju como um todo, inclusive sem esquecer dos táxis lotação”, destacou o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho.

O prefeito de Barra dos Coqueiros, Airton Martins, também se colocou favorável à destituição de Renato Telles. “Nós estamos no presente e vamos para o futuro. Então, nada mais justo do que elegermos o diretor-presidente do consórcio, para que Aracaju, que vai indicar o novo presidente, que indique uma pessoa que tenha bom relacionamento com todos, que tenha vontade de trabalhar e que cuide do transporte da Grande Aracaju”, pontuou o gestor.

Dentre os prefeitos que participaram da reunião, o único que se colocou contrário à destituição de Renato Telles foi Júlio de Marcos Santana, do município de São Cristóvão.

“Quero agradecer o convite da prefeita Emília, que nos convidou para essa reunião para comunicar que fará uma convocação para uma reunião extraordinária, onde será votada a destituição do Renato Telles. Nós, como representantes da Prefeitura Municipal de São Cristóvão, nos posicionamos voto contrário, mas isso só será decidido lá na frente, quando for feita a reunião. A gente compreende também as particularidades dos outros municípios, compreende as dificuldades que eles estão passando, até por eles terem sido eleitos na oposição, então tudo é mais difícil e a gente compreende”, disse Júlio.

Uma nova reunião para tratar do assunto será realizada, em breve, com a presença de todos os municípios integrantes do Consórcio Metropolitano, bem como o Governo do Estado.

Foto assessoria