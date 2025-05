Emília Corrêa se reúne com representantes de entidades do esporte feminino

A prefeita Emília Corrêa recebeu, nesta quarta-feira, 14, em seu gabinete, a visita de representantes de duas importantes entidades do esporte feminino sergipano. Patrícia Cintra, presidente da Federação de Fut7, e Nataly Coimbra, presidente da Organização Não-Governamental (ONG) Eu Acredito Nelas, que discutiram sobre o protagonismo feminino no futebol e no futsal, e ressaltaram a necessidade de um espaço para executar as atividades.

A reunião foi intermediada pelo deputado estadual Georgeo Passos e também contou com a presença do secretário municipal do esporte, Aquiles Silveira. Dentre as demandas destacadas pelas representações, a garantia de recursos para uniformes e deslocamento das equipes e o protagonismo de Aracaju como possível sub-sede das copas foram temas amplamente discutidos.

“Foi uma reunião super produtiva e inspiradora com essas mulheres do futebol feminino da nossa cidade”, disse a prefeita Emília Corrêa. “As mulheres têm que estar no local onde elas quiserem e no futebol também. Vamos corrigir um erro histórico e fazer com que a gestão municipal apoie diretamente o futebol feminino. Eu quero muito ser instrumento para ajudá-las”, enfatizou.

“Viemos apresentar para a nossa prefeita a importância de valorizar e de iniciar esse trabalho aqui com a nossa base, desde as nossas pequenininhas até as meninas adultas. Com investimento, quem sabe a gente não tenha até uma atleta na seleção brasileira jogando em 2027 na copa”, refletiu Nataly Coimbra, do Eu Acredito Nelas, que é mais conhecida pelas atletas como Tia Naty.

Para Patrícia Cintra, presidente da Federação de Fut7, o esporte feminino requer melhorias “tanto nos projetos sociais que são feitos quanto nas competições”. Ela contou que as competições esportivas mobilizam outros setores da sociedade, como microempreendedoras, também mulheres, que vendem seus produtos no entorno das quadras.

“A ideia é trazer essas pessoas para que a prefeita possa, dentro das possibilidades do município de Aracaju, contribuir na formação dessas garotas, dessas meninas que estão iniciando, que a gente sabe que só precisam de oportunidades. O que a gente quer é que Aracaju se transforme realmente na capital do futebol feminino do estado de Sergipe”, disse o deputado Georgeo Passos.

O secretário Aquiles Silveira acompanhará as demandas de perto a partir de agora, buscando soluções junto às representações. “A Secretaria Municipal da Juventude e Esporte (Sejesp) tem o objetivo de fazer um calendário anual oficial e apoiar diretamente com locais de treinamento, material esportivo, além também de estrutura de transporte para que possa ser desenvolvido o espaço”, disse.

No encontro, a prefeita também recebeu o convite para a final do campeonato estadual, que será no dia 25 de maio no Oratório Complexo Esportivo, no bairro Suiça.

Foto: Karla Tavares/Secom PMA