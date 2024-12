Emília Corrêa toma posse como prefeita nesta quarta-feira, 1º

Nesta quarta-feira, 1º de janeiro, às 17h, no Teatro Tobias Barreto, a cidade de Aracaju viverá um momento histórico com a posse da prefeita eleita e diplomada Emília Corrêa. Pela primeira vez, uma mulher assume o cargo máximo do Executivo municipal, em um evento solene que celebra também os 170 anos da capital sergipana. A cerimônia será transmitida pela TV Câmara Aracaju (canal aberto 5.3), pelo YouTube e pelo Instagram da Câmara Municipal (@CMAracaju).

O evento marca um feito inédito na história política de Aracaju: dois vereadores eleitos, Emília Corrêa e seu vice, Ricardo Marques, transitam diretamente do Legislativo para o Executivo. Além da posse, a solenidade inclui a transmissão de cargo e a outorga da Comenda da Ordem do Mérito Serigy, em grau Grão-Mestre, à nova prefeita.

A cerimônia será presidida pela Mesa Diretora do Legislativo, que abrirá a sessão em nome do povo aracajuano. Uma comissão especial de vereadores acompanhará a prefeita e o vice ao plenário, ao som de uma apresentação musical da banda oficial.

O ponto alto do evento será o discurso de posse de Emília Corrêa, no qual ela deverá apresentar sua visão para o futuro de Aracaju e reiterar seu compromisso com o povo.

A História de Emília Corrêa

Nascida em Lagarto, Sergipe, em 28 de julho de 1962, Emília é filha de José Corrêa Sobrinho e Orlette Corrêa Santos. Aos 16 anos, mudou-se para Aracaju para concluir os estudos e formou-se em Direito pela Faculdade Tiradentes. Desde 1988, dedicou-se à Defensoria Pública, onde permaneceu por mais de 30 anos, ajudando a população mais vulnerável.

Com uma trajetória marcada pela defesa dos direitos humanos, Emília ocupou cargos como Corregedora Geral e Secretária Geral da Defensoria Pública de Sergipe, além de Conselheira da OAB/SE. Foi também professora de Direito Constitucional na UNIT e pioneira na comunicação jurídica, apresentando programas de rádio e TV que traduziram temas do Direito para o público de forma acessível.

A jornada política de Emília começou em 2012, quando se candidatou pela primeira vez à Câmara de Vereadores de Aracaju, conquistando uma suplência. Em 2016, foi eleita vereadora, reeleita em 2020 com a segunda maior votação, e destacou-se pela criação de 80 leis, incluindo a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal.

Em 2022, participou de sua primeira campanha majoritária como candidata a vice-governadora de Sergipe. Dois anos depois, ao lado de Ricardo Marques, Emília foi eleita prefeita de Aracaju no segundo turno, com 165.924 votos.

Por Ascom/ Emília Corrêa