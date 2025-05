Emília Corrêa visita abrigos municipais e entrega kits doados pela Receita Federal

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, realizou nesta quinta-feira, 22, uma visita a três unidades de acolhimento institucional com o intuito de acompanhar de perto o funcionamento e o trabalho social desenvolvido nesses espaços, sob responsabilidade da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Família e Assistência Social (Semfas). A visita incluiu o Abrigo Sorriso, localizado no bairro Aeroporto, e os abrigos Caçula Barreto e Casa Lar III, situados no bairro Suíssa.

Durante as visitas às unidades Caçula Barreto e Casa Lar III, a prefeita realizou a entrega de kits contendo mochilas e roupas às crianças e adolescentes acolhidos. Os materiais foram doados pela Receita Federal, por meio do Programa Receita Cidadã, que visa dar um destino socialmente responsável a mercadorias apreendidas. Os kits entregues incluem mochilas e peças de vestuário em variados modelos, tanto masculinos quanto femininos, como camisetas, calças e bermudas.

“Reconheço a importância de apoiar e fortalecer ações que garantam dignidade e bem-estar às pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente às crianças e adolescentes da nossa cidade. Seguiremos trabalhando próximos da realidade, ouvindo e buscando soluções efetivas para promover melhorias reais”, afirmou Emília Corrêa, durante a visita ao Abrigo Sorriso, que acolhe crianças de 0 a 12 anos que se encontram em situação de risco e/ou tiveram seus vínculos familiares rompidos.

Em cada unidade, a prefeita dialogou com os profissionais e pôde observar de perto as condições estruturais dos espaços, além de discutir possibilidades de melhorias. “As políticas públicas de acolhimento e dignidade são prioridade da nossa gestão. Seguiremos trabalhando com responsabilidade social”, destacou. No caso do abrigo Caçula Barreto, Emília informou que os trâmites para a mudança da unidade estão em fase adiantada. “Estamos tomando providências reais, a unidade será transferida para um lugar mais amplo”, pontuou.

A prefeita ainda comentou sobre a relevância das doações recebidas. “Hoje tivemos uma ação especial. A Receita Federal nos doou materiais de excelente qualidade que haviam sido apreendidos. Roupas e bolsas que poderiam ser descartadas foram destinadas a um propósito transformador. Isso renova nossas energias e fortalece nosso compromisso com essas crianças e adolescentes”, declarou Emília Corrêa.

Segundo a secretária da Semfas, Simone Valadares, os itens chegaram em bom momento, contribuindo para o bem-estar dos acolhidos. “Estamos todos com o mesmo propósito: melhorar a vida de quem enfrenta a vulnerabilidade social. É um esforço diário, contínuo. E vamos avançar nessa missão”, afirmou.

Para a coordenadora do Abrigo Caçula Barreto, a assistente social Meyre Santana, as doações são de grande relevância, suprindo necessidades cotidianas dos 16 acolhidos. “São materiais muito importantes, desde bornais até vestuário, com cores e modelos que agradam aos jovens. São roupas modernas, que elevam a autoestima, algo fundamental no processo de acolhimento, já que muitos estão afastados do convívio familiar”, destacou.

Meyre também comentou sobre a mudança da unidade. “A estrutura atual não atende mais as demandas do público que acolhemos hoje, sobretudo adolescentes com necessidades relacionadas à saúde mental. A nova sede permitirá a realização de atividades pedagógicas, culturais e terapêuticas, em um ambiente mais amplo e adequado, onde eles possam se sentir verdadeiramente pertencentes ao espaço”, detalhou.

Na Casa Lar III, os acolhidos também celebraram a entrega dos kits. Conforme a coordenadora Flávia Ribeiro, o gesto contribui para a inclusão dos adolescentes em atividades do cotidiano. “Esse tipo de cuidado mostra que eles não estão à margem. As mochilas, por exemplo, são úteis para levarem seus materiais escolares. Estamos felizes com esse apoio, pois ajuda a promover uma convivência social mais equitativa para todos”, concluiu. Atualmente, as três unidades (Casa Lar I, II e III) contam com 16 acolhidos no total.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA