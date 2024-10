Emília Corrêa vota no Colégio Master e acompanha apuração na sede do PL

A candidata à Prefeitura de Aracaju, Emília Corrêa, irá exercer seu direito de voto neste domingo, 6, às 9h, no Colégio Master, localizado no bairro Jardins. Após registrar seu voto, Emília acompanhará o candidato a vice-prefeito, Ricardo Marques, que votará no Fórum da Avenida Maracaju, no bairro 18 do Forte.

Às 17h, Emília e Ricardo se reunirão na sede do Partido Liberal (PL), na rua de Estância, 87, para acompanhar a apuração dos votos. Esse será um momento decisivo para a campanha, em que toda a equipe e apoiadores estarão concentrados no local, aguardando os resultados das urnas.

Fonte e foto assessoria