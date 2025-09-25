Emília defende avanços da eletromobilidade e isenção de ICMS pra frota

Encerrando sua participação no Connected Smart Cities, ao integrar o painel “Cidades elétricas: o avanço dos veículos sustentáveis”, a prefeita Emília Corrêa destacou as vantagens dos ônibus elétricos e reafirmou a meta de tornar Aracaju uma cidade inteligente.

O debate contou ainda com Ignácio Delgado, secretário de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, Inovação e Competitividade de Juiz de Fora; Cláudio Francisco Schefer, líder de Programas Prioritários na Gerência de Relações com o Mercado da Embrapii; Victor Callil, diretor do Cebrap – Centro Brasileiro de Análise e Planejamento; e Thiago Henrique Vieira, gerente de Relações Públicas LatAm para Veículos de Zero Emissão do C40 Cities. A moderação foi de Guillermo Petzhold, assessor especial de Implementação do Plano de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Salvador.

“O futuro da mobilidade urbana em Aracaju já começou. Antes era uma utopia. Mas, além da pressa, tenho dever e obrigação de fazer acontecer porque as pessoas confiaram em mim. Uma cidade inteligente, se não for para os munícipes, não faz sentido. E, se depender da vontade e empenho desta prefeita aqui, Aracaju se tornará. Nossa capital será ainda mais referência”, declarou Emília.

Mostrando vídeos durante sua apresentação, a prefeita ressaltou como as mudanças implementadas na mobilidade urbana tiveram impacto direto na autoestima dos aracajuanos: “Era indigno ver aquelas pessoas, depois de um dia cansativo de trabalho, entrar em ônibus sucateados, barulhentos, sem falar quando chovia, molhando tudo. Um dos gritos durante a campanha foi o transporte público, comecei a gestão decidida a fazer. Prova disso é estarmos aqui em tão pouco tempo. Até porque, a gente sabe que, se quem estiver à frente da gestão não tiver coragem para enfrentar, vai protelar ao máximo. Hoje, com essas mudanças, percebemos o sentimento de pertencimento crescente nos aracajuanos. A mobilidade urbana não é apenas sobre deslocamento. É sobre dignidade e respeito”, afirmou.

Ao ser questionada sobre os próximos passos, Emília acrescentou que já está em articulação com o Governo do Estado para garantir a isenção do ICMS, reforçando que a medida é fundamental para ampliar e consolidar a frota de veículos elétricos na capital.

Foto AAN