EMÍLIA DEFENDE PLEBISCITO PARA A ZONA DE EXPANSÃO E CRITICA NOMEAÇÕES NO FIM DA GESTÃO ATUAL

Nesta quinta-feira, 28, a vereadora e prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), utilizou o pequeno expediente da Câmara Municipal para tratar de dois temas de grande relevância: a indefinição administrativa da Zona de Expansão e as movimentações realizadas pela atual gestão municipal nos últimos dias do mandato.

A prefeita eleita destacou a necessidade de uma solução definitiva para a situação da Zona de Expansão, que, há anos, é alvo de disputas entre Aracaju e São Cristóvão. Para ela, a indefinição prejudica ambos os municípios, gerando insegurança jurídica e dificultando o planejamento de políticas públicas para a região.

Emília ressaltou que a área enfrenta sérias carências nos serviços básicos e defendeu que um plebiscito poderia ser a melhor alternativa para resolver o impasse.

“Essa velha discussão sobre se a Zona de Expansão é responsabilidade de Aracaju ou São Cristóvão precisa de uma finalização segura e firme. Não podemos continuar permitindo que essa insegurança afete a população. Um plebiscito poderia trazer a solução necessária, mas não entendo o motivo de tanto receio em realizar isso. É hora de pensar em segurança jurídica e na qualidade de vida das pessoas que vivem na região”, disse Emília.

Além de abordar a questão da Zona de Expansão, a vereadora fez críticas à atual gestão do prefeito Edvaldo Nogueira. Ela estranhou as recentes nomeações e mudanças administrativas realizadas nos últimos dias do mandato. Emília questionou o atraso nessas decisões, que considera inadequadas, e alertou para o impacto negativo que essas práticas podem ter na transição de governo.

“É preocupante observar movimentações como nomeações e trocas de cargos nesse momento. Uma gestão precisa ser concluída com responsabilidade e respeito à próxima administração, mas parece que há uma tentativa de impor decisões que não cabem mais a esta gestão. Isso não é de bom tom e levanta dúvidas sobre as intenções por trás dessas ações”, afirmou.

Emília também mencionou sua dupla função neste momento de transição, ao mesmo tempo em que segue como vereadora em oposição e assume a responsabilidade de ser a prefeita eleita. Com essa posição, reforçou que continuará agindo com prudência, mas sempre com o olhar voltado para o futuro de Aracaju.

“Hoje, sou duas em uma. Estou aqui nesta Casa como vereadora de oposição, mas também como prefeita eleita, com a responsabilidade de começar a construir a gestão que assumiremos em breve. É fundamental que mantenhamos o bom senso e a transparência em tudo que for feito, especialmente neste período de transição”, finalizou.

Por Ascom/ Emília Corrêa

Foto: Gilton Rosas