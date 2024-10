Emília destaca saúde, infraestrutura e emprego durante debate da TV

Ao participar do debate promovido pela TV Sergipe, a candidata à Prefeitura de Aracaju, Emília Corrêa (PL), abordou temas cruciais para o futuro da capital sergipana, reforçando seu compromisso com uma gestão transparente e voltada para o povo. A candidata destacou propostas para saúde, auditoria de contratos públicos, transporte, infraestrutura e geração de empregos.

Durante o debate, Emília enfatizou a necessidade de uma auditoria completa nos contratos da gestão atual, visando eliminar irregularidades e evitar superfaturamento nos preços. No setor da saúde, Emília apresentou suas ideias para a implantação de um hospital especializado da criança e da mulher, além de um novo hospital na Zona de Expansão. “Aracaju precisa de uma rede hospitalar mais inclusiva e que atenda às demandas específicas desses grupos e da população da zona Sul, garantindo uma saúde pública de qualidade”, enfatizou.

Ao ser questionada sobre a gratuidade no transporte público, respondendo que pretende implementar esse benefício para os estudantes, com 44 passagens gratuitas por mês. Ela reforçou a necessidade de auditar o novo contrato, feito através de uma licitação no final do governo Edvaldo Nogueira, para rever preços e condições para renovação da frota. “Os aracajuanos não podem pagar uma das tarifas mais caras do Brasil a partir de janeiro do próximo ano. Vamos rever essa situação”, disse.

Já a infraestrutura e a moradia também estiveram na pauta do debate. Emília ressaltou a necessidade de avançar em projetos habitacionais e de investir em obras que promovam a inclusão social, como melhorias nas comunidades carentes e a implementação de políticas que combatam o déficit habitacional em Aracaju.

COMÉRCIO DE BAIRROS

Além disso, Emília trouxe à tona sua visão para estimular o comércio local, reforçando a criação de incentivos para o pequeno e médio empreendedor. “E uma das nossas propostas que também irá beneficiar os comerciantes é o congelamento do IPTU, como uma das medidas para aliviar a carga sobre os pequenos empresários e garantir mais competitividade no setor comercial. Nosso comércio de bairro foi abandonado pela atual gestão e carece de uma série de incentivos”, afirmou.

A juventude também foi uma prioridade durante o debate. Emília apresentou propostas voltadas para a criação de um parque tecnológico em Aracaju, com o objetivo de abrir espaços para a empregabilidade, tecnologia e startups. Ainda no campo do empreendedorismo, a candidata reforçou o compromisso com o empreendedorismo feminino, destacando a importância de incentivar e capacitar mulheres para abrir seus próprios negócios.

Ao final do debate, Emília fez suas considerações finais, agradecendo o carinho do povo aracajuano e destacando a campanha limpa e honesta que tem realizado. Ela pediu um voto de confiança dos eleitores, afirmando que está preparada para liderar uma gestão transparente e comprometida com os interesses da população. “Agradeço de coração a todos que têm nos apoiado. Esta campanha é do povo, e com a força de cada um de vocês, faremos a diferença. Peço o voto de confiança de todos para juntos construirmos uma nova Aracaju”, concluiu.

Por Ascom/Coligação “Por Uma Nova Aracaju”