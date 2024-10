EMÍLIA DIZ EM SUA PRIMEIRA ENTREVISTA: “ACABOU! ESSA VITÓRIA É UM RECADO PARA CLASSE POLÍTICA

Logo após o resultado da apuração, por volta das 18 horas, lideranças do Partido Liberal seguiu direto para a sede do partido, na rua Estância, ex-sede da Rádio Ilha, muita gente foi ao local, principalmente a cúpula do partido, e o local foi tomado por radialistas para a primeira entrevista com Emília, já eleita prefeita da Capital.

– Emília e Mitidieri – Sobre o relacionamento com o governador Fábio Mitidieri (PSD), Emília Corrêa disse que nossa conversa vai ser institucional: “Vamos procurá-lo, vamos atendê-lo, vamos respeitá-lo dentro de uma conversa de interesse de Aracaju”.

Ontem à noite, o governador Fábio Mitidieri (PSD) foi perguntado se teria boa conversa com a prefeita Emília Corrêa (PL), respondeu de imediato: “Claro! Aracaju fez sua escolha democrática e, na qualidade de governador de todos, irei recebê-la sem o menor problema, respeitando a escolha dos aracajuanos”.

Emília disse que quando passar projeto para a Câmara Municipal e um vereador votar contra, certamente ele não deve estar preparado para atender às necessidades do povo.

Essa vitória é um grande recado para toda classe política: “Acabou! Acabou! Esse negócio de achar que são os donos dos cargos e das pessoas. O povo de Aracaju é independente e mostrou isso no primeiro turno e agora no segundo e vai ser assim, é desse jeito”.

Antes da concentração na sede do PL, o deputado federal Rodrigo Valadares chegou a atribuir a vitória de Emília ao fato da força do ex-presidente Jair Bolsonaro e justificou a razão dele não poder comparecer à campanha eleitoral de Emília. Circula informação de que Rodrigo será candidato ao Senado Federal em 2026.