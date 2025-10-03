Emilia: não houve rompimento após saída de Ricardo Marques da Secom

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), usou as redes sociais para informar que não houve rompimento político com o vice-prefeito Ricardo Marques, que nesta quinta-feira (02), deixou o cargo de secretário municipal de Comunicação. “Não houve rompimento nenhum. Quero deixar claro”, explicou a prefeita em sua postagem no instagram.

Emília informou que a decisão foi tomada por Ricardo Marques. “Foi um desejo do nosso querido vice Ricardo Marques, um desejo de ficar só com a vice-prefeitura. Ele fez o trabalho dele na Secretaria de Comunicação, mas também tem os projetos dele. Isso é importante”, disse a prefeita.

A prefeita Emilia concluiu, afirmando que “tudo foi decido em consenso. Ele vai continuar, logicamente, trabalhando. Ele é vice-prefeito e isso ninguém tira”.

Foto: Rede Social da prefeita