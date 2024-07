Emília e Ricardo apoiam candidatura de Georgeo a prefeito de Ribeirópolis

Emília Corrêa e Ricardo Marques apoiam a candidatura de Georgeo Passos a prefeito de Ribeirópolis

Os vereadores Emília Corrêa (PL) e Ricardo Marques (Cidadania), candidatos à prefeita e vice prefeito de Aracaju, respectivamente, participaram da convenção que homologou a candidatura do deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) a prefeito de Ribeirópolis na noite do último sábado, 27 de julho, na AABB do município.

Foram apresentados também o candidato a vice-prefeito Zé de Toninho (União Brasil) e 12 candidatos à vereadores da Federação Cidadania/ União Brasil/ PSDB. O ato reuniu centenas de apoiadores, lideranças políticas da região, jovens e familiares dos candidatos.

“Georgeo Passos é um dos deputados estaduais mais atuantes em Sergipe e com certeza fará ainda mais por Ribeirópolis”, disse Ricardo Marques.

Texto/ foto: Fredson Navarro/ Navarro Comunicação