Emília e Ricardo destacam importância das “feirinhas” para a economia de Aracaju

Os candidatos à Prefeitura de Aracaju, Emília Corrêa (PL) e Ricardo Marques (Cidadania) visitaram a Praça Tobias Barreto, localizada no bairro São José, e, na ocasião, destacaram a importância a movimentação econômica e cultural da praça, que abriga diversos pequenos comerciantes.

Emília ressaltou que seu plano de soluções para a cidade, inclui a implementação de modelos semelhantes em outras praças de Aracaju. Ela propõe criar espaços que promovam a convivência familiar, além de fomentar a cultura, a arte e a economia.

“Nossa ideia é revitalizar as praças com feiras criativas, estimulando a economia solidária e a economia criativa, proporcionando ambientes onde as famílias possam se reunir e desfrutar de diversas atividades. O projeto visa transformar as praças em centros vibrantes de interação social e econômica, contribuindo para o desenvolvimento local e o fortalecimento das comunidades”, detalhou a candidata à Prefeitura.

“A Praça Tobias Barreto é um exemplo de como esses espaços podem reunir microempreendedores e a população, gerando renda e fortalecendo a economia local. Infelizmente, aqui tudo é feito pelos próprios comerciantes, com gambiarras, pagando os cantores, já que deveria ter o apoio da prefeitura de Aracaju. Com Emília e Ricardo será diferente. Vamos investir, padronizar e oferecer condições para que esses locais sejam vibrantes, gerando renda e emprego, além de oferecer um espaço de lazer e entretenimento para a população dos bairros”, destacou Ricardo Marques.

Por Ascom/Coligação “Por Uma Nova Aracaju”