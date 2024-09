Emília e Ricardo firmam compromisso com a Educação durante encontro no Sindipema

Emília Corrêa (PL), candidata à Prefeitura de Aracaju, e seu vice, Ricardo Marques (Cidadania), assinaram a carta-compromisso com o Sindicato dos Profissionais do Ensino do Município de Aracaju (Sindipema). Uma ação que reafirma o compromisso da chapa com a educação pública como uma de suas prioridades centrais.

Ao assinar a carta, Emília se compromete a implementar políticas voltadas para a valorização dos profissionais da educação, garantindo salários dignos, condições de trabalho adequadas e formação contínua. Além disso, assume como prioridade o investimento na melhoria da estrutura das escolas públicas, ampliar o acesso à educação infantil e expandir a oferta de escolas em tempo integral.

O documento assinado também inclui a defesa da Educação de Jovens e Adultos (EJA), a promoção de uma gestão democrática e participativa nas escolas, e o cumprimento do Plano Municipal de Educação (PME).

A candidata destacou seu compromisso em combater a desigualdade educacional, garantir uma educação inclusiva e respeitar os direitos dos aposentados, além de realizar concursos públicos para o preenchimento de vagas ociosas no magistério e outros cargos da educação.

“Vamos manter um diálogo permanente com o magistério para avançarmos nas demandas mais urgentes, garantindo uma educação inclusiva e com qualidade. Nossa luta com a educação vem dos nossos mandatos de vereadora na Câmara Municipal. Essa carta tem compromissos justos e necessários, e não tem nada que eu e Ricardo não possamos nos comprometer com vocês. A gente não vai cometer os mesmos erros dessa gestão, que, como vocês mesmos disseram, fechou as portas para o diálogo com a categoria”, disse.

Ricardo Marques, reforçou o compromisso da chapa, destacando sua experiência no Legislativo: “Somos uma chapa que vem do parlamento municipal, que conhece a realidade de Aracaju, e seria incoerente fazer diferente do que a gente defendeu todo esse tempo na Câmara. Teremos dificuldades, porque vamos assumir com o orçamento que o prefeito vai deixar, mas com o apoio de vocês, vamos conseguir avançar muito”, destacou.

O presidente do Sindipema, Obanshe Severo, destacou a importância do compromisso firmado com o magistério, afirmando que esse acordo representa um avanço significativo para a categoria, que vem enfrentando diversos desafios nos últimos anos.

“É importante assumir esse compromisso com o magistério público que presta um serviço essencial para tantas famílias. Professores e professoras que estão sendo, literalmente, massacrados por muitos e muitos anos. Nós precisamos melhorar muitas questões, e assumir esse compromisso é a certeza que a gente vai ter o diálogo para buscar a solução de tantos problemas que temos na rede municipal. Os professores estão precisando de muito cuidado e os alunos também, não esquecendo dos nossos professores aposentados”, finalizou presidente do Sindipema.

Por Ascom/Coligação “Por Uma Nova Aracaju”