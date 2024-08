Emília e Ricardo iniciam campanha rumo à Prefeitura de Aracaju com adesivaço

Começou oficialmente a campanha eleitoral e nos primeiros minutos da madrugada desta sexta-feira, 16 de agosto, Emília Corrêa (PL) e Ricardo Marques (Cidadania), candidatos à prefeita e vice-prefeito, respectivamente, se reuniram com apoiadores na sede do comitê e fizeram o primeiro adesivaço com plotagem de carros.

Mesmo sendo na madrugada, muitos apoiadores compareceram. Uma oração foi feita para marcar o início dos trabalhos. Emília e Ricardo estavam visivelmente emocionados e querem aproveitar os próximos 45 dias para apresentar propostas e soluções para transformar Aracaju em uma cidade de oportunidades para todos.

Durante o dia, muitas outras ações vão ocorrer e a partir das 16h desta sexta-feira, será realizada a primeira ‘Caminhada Juntos por uma Nova Aracaju’, com saída da Praça dos Mercados com destino aos calçadões do centro comercial.

E a noite, às 19h, será realizada a inauguração oficial do comitê localizado na Avenida Murilo Dantas, 1700, no Bairro Farolândia.

