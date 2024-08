Emília  e Ricardo Marques recebem representantes do Fórum Audiovisual

Os vereadores Emília Corrêa (PL) e Ricardo Marques (Cidadania), candidatos à prefeita e vice-prefeito de Aracaju, respectivamente, se reuniram com representantes do Fórum Audiovisual para ouvir as dificuldades e necessidades deles com o objetivo de incluir no Plano de Soluções para a Nova Aracaju propostas que atendam e valorizem as necessidades da classe cultural e artística.

“O encontro foi muito produtivo e tivemos a oportunidade de conhecer de perto o trabalho realizado por eles e suas dificuldades. Ouvimos atentamente e vamos incluir no nosso Plano de Soluções, as propostas e ideias para melhorar o cenário cultural. Os desafios deles são grandes e merecem o nosso apoio”, disse Ricardo Marques.

As sugestões foram ouvidas e colhidas e farão do Plano de Soluções. “A exemplo da promoção de oficinas virtuais, realização de eventos voltados para a valorização da cultura local, formação e capacitação para qualificar os jovens para o mercado de trabalho Audiovisual, reestruturação dos equipamentos sociais e culturais e muito mais”, finalizou o candidato a vice-prefeito.

