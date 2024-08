EMÍLIA CORRÊA E RICARDO SÃO RECEBIDOS COM CARINHO E ENTUSIASMO PELOS MORADORES DO BAIRRO SANTA MARIA

Emília Corrêa (PL) e Ricardo Marques (Cidadania) foram recebidos com muito carinho e entusiasmo pelos moradores do bairro Santa Maria, neste sábado, 24, numa mini carreata. Durante todo o dia, eles percorreram as principais ruas do bairro Santa Maria, passando pelos conjuntos Padre Pedro e Valadares, além do bairro 17 de Março.

Emília expressou sua profunda gratidão pelas calorosas recepções e pelas demonstrações de apoio que recebeu ao longo do percurso.

“Eu e Ricardo estamos sem palavras para agradecer. Saímos anestesiados com tanto carinho. É contagiante ouvir tantas menções e palavras de esperança. Podem ter certeza: retribuiremos em breve, trazendo o povo de volta ao centro do poder na Nova Aracaju”, disse Emília, emocionada.

Emília e Ricardo foram saudados por muitos acenos e manifestações de apoio. “Gratidão por tanto aceno e carinho comigo, meu povo. Por acreditarem que é possível sair da mesmice e colocar Aracaju no patamar de desenvolvimento que merece”, finalizou Emília.

