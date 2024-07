Emília e Ricardo visitam sistema público de transporte de Maceió

Buscando conhecer de perto ações e serviços públicos que deram certo em outras cidades, os candidatos a prefeito e vice-prefeito, Emíllia Corrêa, e Ricardo Marques, respectivamente, estão hoje em Maceió. A agenda teve início na sede de uma das empresas que fazem parte do sistema municipal de transporte, que disponibilizou um ônibus climatizado para que ambos conhecessem melhor o serviço ofertado ao usuário.

Emília e Ricardo estavam acompanhados do assessor de comunicação do Sindicato das Empresas, Bruno Félix, que detalhou avanços no sistema implantados nos últimos anos. Entre eles, a flexibilidade do pagamento, que pode ser feito com cartões de crédito, débito ou PIX.

Esta tecnologia, aliás, tem sido uma ferramenta que facilita o dia a dia dos usuários de Maceió. Uma dessas ferramentas é um aplicativo para acompanhamento em tempo do real de cada linha de ônibus, uma ideia que já está no Plano de Soluções dos candidatos. “É desse jeito que queremos para Aracaju, um aplicativo que faça as pessoas ganharem tempo, pois irão para os pontos de ônibus sabendo do horário da chegada do veículo”, comentou Emília.

O conforto também é outro diferencial atrativo. Bancos acolchoados, carregador de celular, wi-fi e a climatização tornam a viagem menos cansativa. “E o mais importante que estamos vendo todo esse diferencial com a passagem custando R$ 3,49, ou seja, mais barata que em nossa capital, e com licitação, garantindo total transparência. Se Maceió conseguiu, nós também temos condições de fazer”, frisou Ricardo Marques.

TERMINAL

O ônibus percorreu um trajeto até o terminal de integração Eustáquio Gomes, localizado na parte alta de Maceió. A estrutura do espaço também agradou aos candidatos, trazendo como um dos diferenciais, a colocação de barras para organização das filas, acabando com a aglomeração na hora do embarque e desembarque.

Conversando com quem lida diariamente, os usuários, Emília e Ricardo ouviram testemunhos positivos a respeito do sistema. “O que nós vimos aqui hoje nos deixa muito animados, porque foi possível atestar que, mesmo com uma tarifa mais barata, é possível trazer qualidade e eficiência ao transporte público, hoje um dos principais problemas da nossa cidade. Ideias e exemplos que farão parte do nosso Plano de Soluções para a nova Aracaju”, garantiu Emília Corrêa.

