Emilia entrega ao TCE relação com nomes da comissão de transição

A prefeita eleita do município de Aracaju, Emília Corrêa, e o vice-prefeito eleito, Ricardo Marques, estiveram no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) nesta segunda-feira (04), para formalizar a entrega do ofício com os nomes dos membros da comissão de transição.

Na oportunidade, os futuros gestores foram recebidos pela conselheira Angélica Guimarães, atual relatora dos processos relacionados à capital sergipana, e também por diretores da atual gestão da Corte de Contas, uma vez que a conselheira Susana Azevedo, presidente do Tribunal, cumpria agenda institucional no TCE de São Paulo.

“Tenho certeza que o trabalho do TCE vai ser de grande eficiência, transparência, contribuindo para que se cumpra verdadeiramente o que diz a legislação; isso nos dá segurança nos trabalhos”, destacou a futura prefeita de Aracaju.

A entrega da lista é uma exigência da Resolução do TCE Número 338/2020, que estabelece obrigações para gestores eleitos e em final de mandato, visando evitar prejuízo aos serviços públicos nesta fase de transição. Os profissionais indicados deverão colaborar com a atual administração na troca de informações e documentos.

A Comissão indicada pela prefeita eleita tem como coordenador o advogado Hunaldo Santos da Mota.

Também fará parte da comissão o delegado da Polícia Civil de Sergipe André David Caldas Rosa Rodrigues. Os demais membros indicados são: Moacir Joaquim de Santana Júnior, Nadhialype Silva Ribeiro Bispo, Simone Cristine Santos Valadares, Sidney Thiago dos Santos, Ana Rita Faro Almeida, Nelson Felipe da Silva Filho, Débora Cristina Fontes Leite, Fábio Rodrigues de Moura, Milena Silva Mendonça, Antonio Sérgio Rosendo Guimarães e Rodrigo Thyago da Silva Santos.

Foto: Cleverton Ribeiro