Emília faz história com a “Cadeirada da Inclusão” e assina carta compromisso

Candidata à Prefeitura de Aracaju, Emília Corrêa (PL), protagonizou um momento histórico na campanha eleitoral com a realização da primeira “Cadeirada da Inclusão”. A ação, promovida pelo Movimento Inclusão Aju, levou pessoas com deficiência à Passarela do Caranguejo, na Orla de Atalaia, para uma manifestação que sensibilizou a sociedade sobre a urgente necessidade de transformar a nossa capital em uma cidade verdadeiramente inclusiva.

Na ocasião, Emília e seu vice, Ricardo Marques, assinaram uma Carta Compromisso com as Pessoas com Deficiência, um documento que reafirma o compromisso da chapa em lutar pelos direitos dessa população. Emília destacou que o pontapé inicial já havia sido dado com a criação das salas multissensoriais em seus comitês de campanha, e que novas ações de inclusão serão implementadas nos próximos anos, caso eleita.

Um dos principais compromissos anunciados por Emília e Ricardo é a criação de uma Secretaria Municipal dedicada exclusivamente à inclusão. Em um gesto de representatividade e empoderamento, a candidata garantiu que essa secretaria será comandada pelas próprias pessoas com deficiência, que vivenciam e compreendem as necessidades e desafios enfrentados por eles mesmos.

Durante o evento, Victor Almeida, uma das lideranças do movimento Inclusão Aju, fez um emocionante discurso. “Essa data não é uma data qualquer, mas que marca a mudança na realidade das pessoas com deficiência. Emília, você assumiu essa responsabilidade de estar conosco nessa jornada e assinar um documento que confirma justamente esse compromisso. Queria convocar todos vocês para ajudar e contribuir com essa luta. Essa carta representa o início de tudo, o início da mudança, do crescimento, da esperança. Eu tenho a esperança, que a partir de janeiro, com a criação dessa secretaria, tudo isso vai mudar, e Aracaju vai ser uma cidade com acessibilidade “, comentou Victor.

Em sua fala, a candidata emocionou o público ao compartilhar sua trajetória como defensora pública, ressaltando a importância de transformar as leis em ações concretas que impactem a vida das pessoas. “Vocês não sabem quanta emoção eu estou sentindo, e acho que todos estão sentindo aqui essa emoção. Eu passei mais de 30 anos da minha vida como defensora pública defendendo os direitos das pessoas menos favorecidas, mas agora, nessa tomada onde Deus e o povo estão nos levando, tenho a certeza de que não vou só defender os direitos, vou lutar por eles”, disse.

Emília Corrêa lamentou que os brasileiros estão cansados de ver legislação, convenções e leis sem aplicação nenhuma, que não chegam às pessoas, que não saem do papel. “Nós teremos a responsabilidade de fazer as leis saírem do papel e mudar a vida das pessoas. Vamos tornar Aracaju a capital brasileira da inclusão para as pessoas com deficiência”, completou Emília.

