Emília Corrêa finaliza secretariado e prepara reforma administrativa

A prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), divulgou nesta quinta-feira, 26, mais três nomes que integrarão a equipe de sua gestão, que se inicia em janeiro de 2025. Entre os anunciados estão Aquiles Silveira, que assumirá a Secretaria de Esportes e Juventude; Dilermando Júnior, à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação; e Luciano Paz Xavier, que será o presidente do Ajuprev (Instituto de Previdência de Aracaju).

Aquiles Silveira

Educador físico com ampla experiência, Aquiles Silveira assume a Secretaria de Esportes e Juventude com o objetivo de transformar o esporte em uma ferramenta de inclusão social e promoção da saúde. Com formação em Educação Física e especializações em Esporte Educacional e Esporte de Alto Rendimento, Aquiles destaca-se pela gestão estratégica e participação em eventos esportivos de relevância nacional e internacional.

Durante o anúncio, Emília Corrêa ressaltou a importância do esporte para o desenvolvimento social. “Queremos fazer do esporte uma ponte para inclusão, saúde e bem-estar. Aquiles tem a experiência e a paixão necessárias para liderar essa revolução, promovendo oportunidades para todos os aracajuanos, especialmente os jovens”, afirmou a prefeita eleita.

Em sua declaração, Aquiles reforçou seu compromisso: “Nosso objetivo é levar o esporte para todos os cantos da cidade. Juntos, faremos uma revolução esportiva, tornando Aracaju mais saudável e feliz.”

Dilermando Júnior

Com uma trajetória consolidada no empreendedorismo e gestão, Dilermando Júnior assumirá a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação. Sua formação em Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas pela PUC Campinas, aliada a uma pós-graduação em Administração de Empresas pela FAAP-SP, garante uma sólida base para liderar uma das pastas mais estratégicas da nova gestão.

Dilermando tem ampla experiência em cargos de liderança, como vice-presidente da Associação Comercial de Sergipe (Acese) e diretor de expansão da Confederação Nacional de Jovens Empresários (Conaje). Ele chega à gestão com a missão de impulsionar o desenvolvimento econômico de Aracaju, gerando emprego, renda e fomentando a inovação.

“Nosso foco será a redução das desigualdades regionais e o fortalecimento da economia local, trazendo novas oportunidades para os aracajuanos,” afirmou o secretário nomeado.

Luciano Paz Xavier

Para a presidência do Ajuprev, foi escolhido Luciano Paz Xavier, um gestor público com vasta experiência administrativa. Nascido em Goiânia e residente em Aracaju desde 1999, Luciano possui uma trajetória marcada por cargos de liderança em instituições como a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura de Aracaju. Sua formação em Ciências Contábeis pela Universidade Tiradentes e um MBA em Gestão Pública pela Fundação Getulio Vargas reforçam sua expertise na área.

Luciano já atuou como secretário municipal de Planejamento e Orçamento, Saúde e Fazenda, além de ter ocupado a diretoria de previdência do Instituto de Previdência do Estado de Sergipe.

“Minha missão será garantir a sustentabilidade financeira e a excelência no atendimento do Ajuprev, priorizando sempre os servidores públicos municipais e suas famílias,” declarou Luciano.

Com esses anúncios, a prefeita eleita finalizou sua equipe de secretários e auxiliares das fundações e autarquias. Na Funcaju, o secretário de Articulação Política, Fábio Uchôa, assumirá interinamente, até a aprovação da reforma administrativa que deve ser encaminhada no começo de fevereiro para a Câmara.

Por Ascom/ Emília Corrêa