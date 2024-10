Emília Corrêa intensifica agenda de campanha no final de semana

A candidata à Prefeitura de Aracaju, Emília Corrêa (PL), tem uma agenda intensa de campanha neste final de semana, com uma série de eventos estratégicos que visam fortalecer o contato direto com a população e reforçar suas propostas para a cidade. A programação inclui atividades diversificadas, desde panfletagens e carreatas até entrevistas e lives, destacando o compromisso de Emília em estar presente em diferentes comunidades e ouvir as demandas dos aracajuanos.

O sábado começa cedo para Emília que, ao lado do seu candidato a vice-prefeito, Ricardo Marques, passarão em uma panfletagem às 6h30 no posto Veneza, zona Norte de Aracaju, onde a candidata e sua equipe distribuirão materiais informativos sobre suas propostas. Logo em seguida, às 7h, ela promove sua live semana “Café com Emília” na Feira do bairro São Carlos, um momento importante para dialogar diretamente com os feirantes e consumidores, ouvindo suas necessidades e apresentando suas ideias para o desenvolvimento local.

Às 9h, Emília se junta à procissão de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Bugio A manhã se encerra com uma entrevista na Rádio Sara Brasil 97,1 às 11h, onde Emília terá a oportunidade de alcançar um público mais amplo e detalhar suas propostas. O meio-dia marca o início do “Adesivaço 22” no comitê do vereador eleito Lúcio Flávio, na avenida Hermes Fontes, um evento voltado para engajar os apoiadores e aumentar a visibilidade da campanha. Às 16h30, Emília participa da missa no santuário Nossa Senhora Aparecida, novamente no Bugio.

O dia termina com uma carreata nos bairros Veneza e José Conrado de Araújo, às 18h, com concentração na Av. Santa Gleide, próximo à Universal, onde Emília terá a chance de interagir com os moradores e reforçar suas propostas de melhorias para a região.

DOMINGO

No domingo, a agenda começa às 7h com uma visita à feira do bairro América, um espaço vital para o comércio local e a economia da cidade. Em seguida, às 8h, Emília participa de uma carreata no Bairro Américo, com concentração na Rua Acre, em frente à EMSURB, continuando seu esforço de mobilização e diálogo com os eleitores.

“Vamos manter essa proximidade com as aracajuanas e aracajuanos, ouvindo suas demandas e apresentando soluções concretas para os desafios de Aracaju”, destacou Emília.

POR ASCOM/COLIGAÇÃO “POR UMA NOVA ARACAJU”