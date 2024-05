Emília irá implantar o primeiro Hospital da Mulher de Aracaju

Durante reunião com moradores do bairro Santa Maria, a pré-candidata a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), anunciou a implantação do primeiro Hospital da Mulher na capital. A unidade funcionará no mesmo espaço da Maternidade Lourdes Nogueira, localizada no bairro 17 de Março, na mesma região.

“Precisamos de um cuidado especial e humanizado com as mulheres de Aracaju, que hoje sofrem com a falta e demora na realização de consultas, exames e cirurgias. Por isso, dentro do nosso Plano de Governo, iremos implementar o primeiro Hospital da Mulher”, disse.

Segundo Emília, o hospital terá capacidade para atender o público feminino, em toda a sua linha de cuidado: desde a infância (a partir dos 10 anos de idade) até a terceira idade. “Sou mãe, avó, e sei o quanto é importante garantir esse acesso para as mulheres da nossa capital, com uma atenção especial, fornecendo atendimento especializado e focado em doenças e condições que afetam, predominantemente, as mulheres”, afirmou a pré-candidata.

Com o Hospital da Mulher, Emília entende que será possível reduzir filas e tempos de espera; promover prevenção e diagnóstico precoce; além de cuidados personalizados e adaptados às necessidades específicas das mulheres, como programas de saúde materna e neonatal, e suporte para vítimas de violência doméstica.

De acordo com Emília Corrêa, melhorar a saúde das mulheres pode ter ainda um impacto positivo significativo na economia de Aracaju, “pois mulheres saudáveis tendem a ser mais produtivas no trabalho e na comunidade. Além disso, a redução de custos com tratamentos de doenças avançadas e crônicas beneficia tanto as famílias quanto o sistema de saúde”.

Ascom/EC

Foto AAN