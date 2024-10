Emília lamenta ataques a João Alves e jogo sujo feito pela campanha de Luiz Roberto

De acordo com a candidata Emília Corrêa (PL), os últimos dias da campanha à Prefeitura de Aracaju estão sendo marcados por uma enxurrada de propagandas baseadas em informações falsas contra a sua pessoa, distorcendo falas e fatos. Uma das mais graves foi referente à maternidade municipal, no qual um comercial no horário eleitoral afirma que a candidata irá “destruir” o prédio.

“O desespero chega até esse ponto. Nunca falei e nem falaria algo desse tipo. Quem poderia imaginar uma prefeita destruir uma maternidade? Sempre falamos em ampliar os serviços e, nesse caso, com a implantação de um Hospital da Mulher e da Criança, para que ambos tenham acesso a serviços especializados de saúde”, explicou Emília.

Outra estratégia baseada na mentira é a campanha difamatória que busca associar a vereadora Emília Corrêa como parte da gestão do prefeito João Alves Filho (2013-2016). São vários comerciais veiculando na TV e rádio com esse propósito, atingindo a memória de um dos principais políticos do estado.

“Ao atacar a gestão de João Alves, Luiz e o prefeito Edvaldo Nogueira estão ferindo uma história de trabalho e serviços prestados não só à capital, mas a todo o estado de Sergipe. João Alves dedicou sua vida ao progresso e ao bem-estar do nosso povo, deixando um legado que merece ser lembrado com dignidade e gratidão. Tudo tem limite, e é hora de elevarmos o nível do debate político”, ponderou a candidata.

TERMO NA JUSTIÇA

Emília Corrêa lembrou que no início do 2º turno, chegou a assinar um Termo de Compromisso, no qual ambos os candidatos se comprometeram em realizar o mais amplo e respeitoso debate democrático, observado o fiel cumprimento da legislação vigente, especialmente no que concerne a propaganda eleitoral. “Pelo que temos visto na qualidade dos comerciais veiculados, Luiz Roberto não está cumprindo o que ele acordou diante do juiz e da promotora eleitoral. Só resta lamentar e recorrer para que a verdade prevaleça”, afirma a candidata.

Por Ascom/Coligação “Por Uma Nova Aracaju”