Emília lidera com 42,74% em nova pesquisa encomendada pela Rede Rio FM

Pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto IDPS, contratada pela Rede Rio FM, confirma que Emília Corrêa (PL) segue na liderança na corrida pela Prefeitura de Aracaju, com 42,74% dos votos válidos.

Divulgada na manhã desta quinta-feira, 29, o levantamento aconteceu entre os dias 23 e 26 de agosto e entrevistou 800 eleitores. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-09457/2024, e apresenta uma margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na estimulada, Emília Corrêa aparece com 37,80% das intenções de voto, seguida por Yandra (União Brasil) com 17,70%, e Delegada Danielle (MDB) com 12,00%. Luiz Roberto (PDT) obteve 11,10%, Candisse Carvalho (PT) 5,90%, Niully Campos (PSOL) 2,70%, Zé Paulo (Novo) 0,80%, e Felipe Vilanova (PCO) 0,40%. Eleitores que optaram por nenhum candidato, branco ou nulo somam 4,90%, enquanto 6,70% não souberam ou não quiseram responder.

Quando considerados apenas os votos válidos, a candidata amplia sua vantagem, alcançando 42,74%, seguida por Yandra com 20,03% e Delegada Danielle com 13,54%. Luiz Roberto obteve 12,55%, Candisse Carvalho 6,63%, Niully Campos 3,10%, Zé Paulo 0,99% e Felipe Vilanova 0,42%.

PESQUISA ESTIMULADA

EMILIA CORRÊA (PL) 37,80%

YANDRA (UNIÃO BRASIL) 17.70%

DELEGADA DANIELLE (MDB) 12,00%

LUIZ ROBERTO (PDT) 11.10%

CANDISSE CARVALHO (PT) 5,90%

NIULLY CAMPOS (PSOL) 2,70%

ZÉ PAULO (NOVO) 0,80%

FELIPE VILANOVA (PCO) 0,40%

NENHUM/BRANCO/NULO 4,90%

NÃO SABE /NÃO RESPONDEU6,70%

RESULTADO VOTOS VÁLIDOS – BASE 88,4%

EMILIA CORRÊA (PL) 42,74%

YANDRA (UNIÃO BRASIL) 20,03%

DELEGADA DANIELLE (MDB) 13,54%

LUIZ ROBERTO (PDT) 12,55%

CANDISSE CARVALHO (PT) 6,63*%

NIULLY CAMPOS (PSOL) 3,10%

ZÉ PAULO (NOVO) 0,99%

FELIPE VILANOVA (PCO) 0,42%

Por Ascom/Coligação Por Uma Nova Aracaju