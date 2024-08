Emília lidera com folga na nova pesquisa Veritá para Prefeitura de Aracaju

A pesquisa Veritá, divulgada nesta última terça 27, aponta uma liderança sólida de Emília Corrêa (PL) na corrida pela Prefeitura de Aracaju, consolidando-se como a principal candidata ao cargo. De acordo com os números, Emília Corrêa aparece com 34,4% das intenções de voto na pesquisa estimulada, destacando-se significativamente à frente dos demais concorrentes. Considerando os votos válidos, o percentual chega a 39,54%.

Em segundo lugar, está Yandra Moura, do União Brasil, com 15,4% das intenções de voto. O terceiro colocado é Luiz Roberto, do PDT, com 12,8%, seguido de perto pela Delegada Danielle, do MDB, que registra 11,1% das intenções.

Outros candidatos apresentam percentuais menores: Candisse Carvalho, do PT, aparece com 9,1%, seguida por Niully Campos, do PSOL, com 2,9%. Zé Paulo, do NOVO, e Felipe Vila Nova, do PCO, aparecem com 1,3% e 0,2%, respectivamente.

Além disso, a pesquisa revela que 6,9% dos entrevistados ainda não sabem ou preferiram não responder, enquanto 6% declararam a intenção de votar em branco ou nulo.

Dados técnicos da pesquisa

A pesquisa foi realizada entre os dias 22 e 26 de agosto de 2024, ouvindo 1.010 eleitores aracajuanos. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SE-07552/2024.

Intenção de voto estimulada:

1º lugar: Emília Corrêa (PL) – 34,4%

2º lugar: Yandra Moura (União Brasil) – 15,4%

3º lugar: Luiz Roberto (PDT) – 12,8%

4º lugar: Delegada Danielle (MDB) – 11,1%

5º lugar: Candisse Carvalho (PT) – 9,1%

6º lugar: Niully Campos (PSOL) – 2,9%

7º lugar: Zé Paulo (NOVO) – 1,3%

8º lugar: Felipe Vila Nova (PCO) – 0,2%

Não sabem ou não responderam: 6,9%

Brancos e nulos: 6%

Votos Válidos:

1º lugar: Emília Corrêa (PL) – 39,54%

2º lugar: Yandra Moura (União Brasil) – 17,70%

3º lugar: Luiz Roberto (PDT) – 14,71%

4º lugar: Delegada Danielle (MDB) – 12,76%

5º lugar: Candisse Carvalho (PT) – 10,46%

6º lugar: Niully Campos (PSOL) – 3,34%

7º lugar: Zé Paulo (NOVO) – 1,49%

Total Geral: 100,00%

Por Ascom/Coligação Por Uma Nova Aracaju