Emília mantém liderança com 49,07% em pesquisa do W1 WEB TV

Emília mantém liderança com 49,07% dos votos válidos em pesquisa do W1 WEB TV

Pesquisa do Instituto W1 WEBTV, encomendada pela Rede Xodó de Comunicação, aponta a manutenção da liderança da candidata do PL à Prefeitura de Aracaju, Emília Corrêa. O levantamento foi realizado entre os dias 06 a 09 de agosto, junto a 800 eleitores, com margem de erro para o estudo de 3,5 pontos percentuais e com um índice de 95% de confiabilidade. A pesquisa está registrada no TSE/SE 00743/2024.

CONFIRA OS NÚMEROS (ESTIMULADA):

Emília Corrêa: 42,8%

Yandra Moura: 15,8%

Danielle Garcia: 11,3%

Luiz Roberto: 11,1%

Candisse Carvalho: 4,3%

Niully Campos: 1,1%

José Paulo: 0,3%

Branco ou nulo: 6,1%

NS/NR: 7,4%

CONSIDERANDO OS VOTOS VÁLIDOS:

Emília Corrêa: 49,07%

Yandra Moura: 18,08%

Luiz Roberto: 13,49%

Delegada Danielle Garcia: 12,91%

Candisse Carvalho: 4,88%

Niully Campos: 1,29%

José Paulo 0,29%

Por Rede Xodó