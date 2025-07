EMÍLIA CORRÊA PARTICIPA DA III CONVENÇÃO SERGIPANA DE CONTABILIDADE E DESTACA PAPEL NA GESTÃO PÚBLICA

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, participou nesta quinta-feira (17), da III Convenção Sergipana de Contabilidade, realizada na capital, reunindo mais de 500 participantes.

Com foco no tema “Contabilidade, Reforma Tributária e Inteligência Artificial (IA): Desafios e Oportunidades na Era Digital”, o encontro segue até esta sexta-feira, 18, com uma programação diversificada, composta por palestras e painéis que abordam temas como gestão, liderança, valorização profissional e o papel da contabilidade na administração pública.

“É uma honra participar desta convenção que reúne pessoas tão comprometidas com a ética, o conhecimento e o avanço profissional. Vivemos um tempo de grandes transformações. A Reforma Tributária e a Inteligência Artificial já fazem parte da nossa realidade e impactam diretamente a vida das pessoas, das empresas e dos governos. A contabilidade, nesse contexto, é essencial. É ela quem garante transparência, responsabilidade e segurança nas decisões públicas e privadas. Como prefeita de Aracaju, valorizo e reconheço o papel dos contadores. São profissionais que ajudam a construir uma gestão mais eficiente, mais justa e mais próxima da sociedade”, salientou a prefeita Emília Corrêa, que estava acompanhada do vice-prefeito e secretário da Comunicação Social, Ricardo Marques, e do secretário municipal da Fazenda, Sidney Thiago.

O presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe, Ionas Santos Mariano, destacou que o evento é um convite aos profissionais refletirem e agirem como protagonistas neste período de mudanças constantes. “Sabemos que a contabilidade está no centro dessas transformações pautadas na governança, transparência e sustentabilidade. O papel do profissional contábil transcende os números. Nos conectamos com a realidade de empresas, instituições, gestão pública e famílias. Por isso, além da inteligência artificial, acreditamos que a sensibilidade social e a visão ética são elementos essenciais para o novo cenário do mercado contábil”, pontuou.

Para a presidente da Fundação Brasileira de Contabilidade, Sandra Elvira Gomes Santiago, coanfitriã do evento, a convenção é um espaço de troca, de aprendizado, de inovação e de fortalecimento da nossa missão enquanto profissional da contabilidade. “Que possamos aproveitar cada palestra, cada conversa, cada conexão com o olhar voltado para o futuro da nossa profissão”, frisou. A mesa de abertura também contou com a participação do secretário de Estado da Fazenda em exercício, Laércio Marques da Fonseca Júnior.

Os avanços tecnológicos e a relação com o setor foram pontuados pelo presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Aécio Prado Dantas Júnior. “A gente precisa extrair da Tecnologia da Informação tudo aquilo que ela tem a nos favorecer, a trabalhar como nosso aliado para aumentar a nossa produtividade, fazer uma entrega cada vez maior para os nossos clientes. Precisamos de contadores muito mais consultores do que executores. Um contador que pare de falar apenas de contabilidade. O contador precisa falar de governança, de gestão, de marketing, do mercado financeiro e de liderança”, ressaltou. Na ocasião, ele ainda anunciou Aracaju como sede da 1ª Conferência Nacional de Contabilidade Pública, entre os dias 18 e 19 de novembro.

O evento

Idealizada pelo Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRC/SE) e realizada pela Fundação Brasileira de Contabilidade, a convenção tem como objetivo discutir o impacto da IA nos processos contábeis, automação de tarefas, uso de big data para decisões estratégicas e a transformação do papel do contador diante da reforma tributária. A programação contará com palestras ministradas por especialistas renomados e painéis de discussão, proporcionando um ambiente propício para a troca de conhecimentos e o aperfeiçoamento profissional.

Presente no evento, o diretor Administrativo e Financeiro da Secretaria da Comunicação Social de Aracaju, Daniel Silva dos Santos, ressaltou a relevância dos temas abordados. “A contabilidade exerce um papel fundamental para todas as instituições, principalmente no que tange às decisões necessárias para o crescimento do país. E essa convenção é de extrema importância para alinhar com todos os contadores, com todos os contabilistas, todas as pessoas que fazem parte dos conselhos, para que possam gerir bem tanto os órgãos públicos como as entidades particulares”, concluiu.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA